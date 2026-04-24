Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4824-IX (законопроект № 12254), который кардинально меняет процедуру приобретения имущества несовершеннолетними. Теперь безвозмездное получение недвижимости или транспорта в собственность ребенка будет происходить по упрощенной схеме — без участия органов опеки и попечительства. Об этом сообщает Министерство юстиции.
В Украине упростили оформление имущества на детей
Что изменилось?
Раньше для оформления подарка (например, квартиры или автомобили) на ребенка нотариусы требовали предварительное разрешение от органа опеки. Это затягивало процесс и создавало дополнительные бюрократические барьеры.
Новые правила устанавливают:
- Отмена разрешения: если ребенок приобретает имущество безвозмездно (пожалование, приватизация жилья, которым он пользуется), разрешение опекунского совета не требуется.
- Согласие родителей: обязательным остается только письменное согласие родителей (или законных представителей).
Упрощение касается недвижимости, объектов незавершенного строительства и транспортных средств. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.
Процедура в зависимости от возраста ребенка
Министерство юстиции напоминает, что алгоритм подписания документов зависит от возрастной категории:
- До 14 лет (малолетние): договоры от имени ребенка подписывают родители. Необходимо письменное нотариальное согласие обоих родителей.
- От 14 до 18 лет (несовершеннолетние): подростки имеют право лично участвовать в подписании, но исключительно с нотариально заверенным согласием родителей.
Исключения и оговорки
Закон предусматривает случаи, когда сделку можно совершить без согласия одного из родителей (если тот находится в плену, пропал без вести, является интернированным или более полугода не участвует в воспитании ребенка).
Упрощение касается только приобретения имущества. Если же родители планируют отчуждать (продать, обменять, заставить) имущество, владельцем которого уже ребенок, — разрешение органа опеки и попечительства остается обязательным. Это необходимо для защиты жилищных прав ребенка и предотвращения ухудшения его имущественного положения.
