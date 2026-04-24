Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2026, 13:33 Читати українською

В Украине упростили оформление имущества на детей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4824-IX (законопроект № 12254), который кардинально меняет процедуру приобретения имущества несовершеннолетними. Теперь безвозмездное получение недвижимости или транспорта в собственность ребенка будет происходить по упрощенной схеме — без участия органов опеки и попечительства. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Фото: freepik

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменилось?

Раньше для оформления подарка (например, квартиры или автомобили) на ребенка нотариусы требовали предварительное разрешение от органа опеки. Это затягивало процесс и создавало дополнительные бюрократические барьеры.

Новые правила устанавливают:

  • Отмена разрешения: если ребенок приобретает имущество безвозмездно (пожалование, приватизация жилья, которым он пользуется), разрешение опекунского совета не требуется.
  • Согласие родителей: обязательным остается только письменное согласие родителей (или законных представителей).

Упрощение касается недвижимости, объектов незавершенного строительства и транспортных средств. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

Процедура в зависимости от возраста ребенка

Министерство юстиции напоминает, что алгоритм подписания документов зависит от возрастной категории:

  • До 14 лет (малолетние): договоры от имени ребенка подписывают родители. Необходимо письменное нотариальное согласие обоих родителей.
  • От 14 до 18 лет (несовершеннолетние): подростки имеют право лично участвовать в подписании, но исключительно с нотариально заверенным согласием родителей.

Исключения и оговорки

Закон предусматривает случаи, когда сделку можно совершить без согласия одного из родителей (если тот находится в плену, пропал без вести, является интернированным или более полугода не участвует в воспитании ребенка).

Упрощение касается только приобретения имущества. Если же родители планируют отчуждать (продать, обменять, заставить) имущество, владельцем которого уже ребенок, — разрешение органа опеки и попечительства остается обязательным. Это необходимо для защиты жилищных прав ребенка и предотвращения ухудшения его имущественного положения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
JWT
24 апреля 2026, 14:18
#
А тепер спробуйте оте майно потім продати
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами