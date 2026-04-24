В Украине упростили оформление имущества на детей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4824-IX ( законопроект № 12254 ), который кардинально меняет процедуру приобретения имущества несовершеннолетними. Теперь безвозмездное получение недвижимости или транспорта в собственность ребенка будет происходить по упрощенной схеме — без участия органов опеки и попечительства. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Что изменилось?

Раньше для оформления подарка (например, квартиры или автомобили) на ребенка нотариусы требовали предварительное разрешение от органа опеки. Это затягивало процесс и создавало дополнительные бюрократические барьеры.

Новые правила устанавливают:

Отмена разрешения: если ребенок приобретает имущество безвозмездно (пожалование, приватизация жилья, которым он пользуется), разрешение опекунского совета не требуется.

Согласие родителей: обязательным остается только письменное согласие родителей (или законных представителей).

Упрощение касается недвижимости, объектов незавершенного строительства и транспортных средств. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

Процедура в зависимости от возраста ребенка

Министерство юстиции напоминает, что алгоритм подписания документов зависит от возрастной категории:

До 14 лет (малолетние): договоры от имени ребенка подписывают родители. Необходимо письменное нотариальное согласие обоих родителей.

От 14 до 18 лет (несовершеннолетние): подростки имеют право лично участвовать в подписании, но исключительно с нотариально заверенным согласием родителей.

Исключения и оговорки

Закон предусматривает случаи, когда сделку можно совершить без согласия одного из родителей (если тот находится в плену, пропал без вести, является интернированным или более полугода не участвует в воспитании ребенка).

Упрощение касается только приобретения имущества. Если же родители планируют отчуждать (продать, обменять, заставить) имущество, владельцем которого уже ребенок, — разрешение органа опеки и попечительства остается обязательным. Это необходимо для защиты жилищных прав ребенка и предотвращения ухудшения его имущественного положения.