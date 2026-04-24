GPT-5.5 возглавила глобальный рейтинг ИИ-моделей, обойдя Gemini и Claude

Компания OpenAI выпустила новую модель искусственного интеллекта под названием GPT-5.5, которая вернула разработчику первое место на рынке, опередив решения от Anthropic и Google. Об этом сообщает Artificial Analysis.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый лидер рейтинга

Новая модель GPT-5.5 заняла безусловное лидерство, набрав 60 баллов и обойдя своих главных конкурентов: системы Claude Opus 4.7 (в режиме max) от Anthropic, Gemini 3.1 Pro Preview от Google и предыдущую версию GPT-5.4 от самой OpenAI. Все они набрали по 57 баллов.

Сложная система оценки

Чтобы получить комплексную оценку возможностей искусственного интеллекта, аналитики проверяли системы по 10 чрезвычайно сложным критериям, оценивающим программирование, логику и научное мышление. В перечень тестов вошли:

оценка экономической полезности

симуляция работы в службе технической поддержки

программирование и администрирование в терминале

написание кода для научных исследований

умение работать с объемными документами

база знаний и склонность к «галлюцинациям»

вопросы на уровне отраслевых экспертов

Переход к «агентским» системам и изменение ценообразования

По данным специализированных технологических блогов, выпуск GPT-5.5 знаменует переход от обычных чат-ботов к автономным «агентам». Система разработана таким образом, чтобы самостоятельно выполнять многоэтапные корпоративные задачи — от поиска информации в сети до проверки собственного кода без дополнительных пошаговых инструкций от человека. Что касается финансовой составляющей, то стоимость обработки данных в GPT-5.5 номинально выросла, однако благодаря оптимизации алгоритмов модель использует почти на 40% меньше вычислительных единиц (токенов) для генерации ответов. Это позволяет частично компенсировать подорожание и делает ее более эффективной для масштабного развертывания в бизнес-процессах.