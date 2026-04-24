Курс на пятницу: доллар в обменниках подорожал на 7 копеек

В пятницу, 24 апреля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и подорожал на 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 1 копейку в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,70−44,20 грн. Евро покупают за 51,15 грн, а продают за 51,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,86−43,98, евро — 51,42−51,64 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,96−43,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,35−51,37 грн/евро.

