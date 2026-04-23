В четверг, 23 апреля, на украинских заправках отмечено дальнейшее снижение стоимости большинства видов горючего. Наиболее заметную динамику демонстрирует высокооктановый бензин, в то время как популярный А-95 остается стабильным. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 23 апреля: бензин премиум-класса и дизель продолжают дешеветь
Изменения на АЗС за последние сутки
- Бензин А-95 премиум стал лидером падения. Его цена снизилась на 51 копейку, зафиксировавшись на отметке 75,79 грн/л.
- Дизельное топливо продолжает постепенный откат. Стоимость упала на 17 копеек и теперь литр в среднем стоит 88,21 грн.
- Бензин А-92 — единственный вид горючего, продемонстрировавший незначительный рост. Цена поднялась на 3 копейки до 67,31 грн/л.
- Автогаз подешевел на символическую 1 копейку, средняя цена составляет 48,91 грн/л.
- Бензин А-95 сохранил позиции предыдущих суток, его стоимость не изменилась и составляет 72,49 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
