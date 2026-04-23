Теперь электронное удостоверение ветерана будет отображаться в приложении «Дия» сразу после подтверждения статуса в реестре — ждать изготовления бумажного или пластикового документа больше не нужно. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
Удостоверение ветерана будет появляться в «Дие» сразу после подтверждения статуса
Что изменилось?
Ранее цифровой аналог документа подтягивался в «Дию» только после того, как ветеран получал физическое удостоверение или обращался в офлайн-заведения. Теперь все работает проще, главное — подтвержденный статус в Едином государственном реестре ветеранов войны.
Как добавить документ в «Дию»:
- Откройте приложение и перейдите в раздел «Документы».
- Нажмите кнопку «Добавить документ» и выберите из списка «Удостоверение ветерана».
- Документ автоматически подтянется.
Фотография для е-удостоверения подтягивается автоматически с имеющейся ID-карты или загранпаспорта пользователя.
Ветеран PRO: статус всегда под рукой
Кроме документа, пользователям доступен раздел Ветеран PRO. В нем можно пересмотреть актуальный статус и собственные данные из Реестра ветеранов войны без необходимости посещать ЦНАП или другие государственные органы.
Источник: Минфин
