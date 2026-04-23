Электромобили в Украине: где их покупают чаще всего и какие модели популярны

По итогам первого квартала 2026 года автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. автомобилей на электротяге. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Топ-5 регионов по количеству регистраций

Львовская область — 667 ед. (91% — подержанные авто);

г. Киев — 656 ед. (доля употребляемых меньше — 56%);

Киевская обл. — 502 ед. (69% б/у);

Волынская обл. — 443 ед. (96% б/у);

Днепропетровская обл. — 378 ед. (68% б/у).

Бестселлеры среди новых моделей

В сегменте новых электромобилей наблюдается тотальное доминирование бренда BYD, однако модели-фавориты отличаются в зависимости от региона:

BYD Sea Lion 06 — стал самым популярным на Львовщине и Волыни;

BYD Leopard 3 — возглавил рейтинги Киевщины и Днепропетровщины;

BYD Yuan Up — оказался главным выбором киевлян.

Фавориты б/у рынка

Сегмент «секонд-хенда», формирующий основную массу регистраций, остается за признанными лидерами индустрии:

Tesla Model 3 — самая популярная среди жителей Львовской и Киевской областей;

Tesla Model Y — лидер предпочтений в Киеве и на Днепропетровщине;

Nissan Leaf — удерживает первенство на Волыни.

