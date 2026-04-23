По итогам первого квартала 2026 года автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. автомобилей на электротяге. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Электромобили в Украине: где их покупают чаще всего и какие модели популярны
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Топ-5 регионов по количеству регистраций
- Львовская область — 667 ед. (91% — подержанные авто);
- г. Киев — 656 ед. (доля употребляемых меньше — 56%);
- Киевская обл. — 502 ед. (69% б/у);
- Волынская обл. — 443 ед. (96% б/у);
- Днепропетровская обл. — 378 ед. (68% б/у).
Бестселлеры среди новых моделей
В сегменте новых электромобилей наблюдается тотальное доминирование бренда BYD, однако модели-фавориты отличаются в зависимости от региона:
- BYD Sea Lion 06 — стал самым популярным на Львовщине и Волыни;
- BYD Leopard 3 — возглавил рейтинги Киевщины и Днепропетровщины;
- BYD Yuan Up — оказался главным выбором киевлян.
Фавориты б/у рынка
Сегмент «секонд-хенда», формирующий основную массу регистраций, остается за признанными лидерами индустрии:
- Tesla Model 3 — самая популярная среди жителей Львовской и Киевской областей;
- Tesla Model Y — лидер предпочтений в Киеве и на Днепропетровщине;
- Nissan Leaf — удерживает первенство на Волыни.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии