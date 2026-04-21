ООН: средства, потраченные Трампом на войну в Иране, могли бы спасти 87 миллионов жизней

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер резко раскритиковал военную кампанию США в Иране, которая обходится налогоплательщикам в 2 миллиарда долларов ежедневно. По его словам, этих средств хватило бы, чтобы спасти более 87 миллионов жизней по всему миру на фоне беспрецедентного сокращения международных бюджетов на базовую помощь. Об этом сообщает The Guardian.

Цена конфликта и дефицит финансирования Организации

По словам Флетчера, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в настоящее время столкнулось с «катастрофическим» кризисом финансирования. Общий целевой бюджет для сверхприоритетного плана спасения 87 миллионов человек составляет 23 миллиарда долларов, однако текущий дефицит достигает около 10 миллиардов долларов. В то же время общее финансирование гуманитарных агентств сократилось на 50% (с 50 млрд до 20 млрд долларов). Менее двух недель американских расходов на войну в Иране было бы достаточно, чтобы полностью покрыть этот глобальный годовой план ООН.

«Недвижимостная дипломатия» Трампа и риск автократии

Представитель ООН охарактеризовал нынешние отношения с администрацией Дональда Трампа как «американские горки». По его словам, вместо традиционного государственного управления новая команда применяет подход «дипломатии недвижимости», ориентированный на личные отношения и создание контролируемого хаоса, а не на уважение к институтам.

Флетчер подчеркнул, что нормализация агрессивной риторики со стороны Вашингтона (в частности, угроз «отбросить в каменный век» и уничтожить цивилизацию) крайне опасна. Это развязывает руки другим автократам в мире, позволяя им безнаказанно наносить удары по гражданской инфраструктуре вопреки международному праву. Кроме того, дипломат признался, что в настоящее время рассматривает возможность отказа от финансовой помощи США, если она будет сопровождаться идеологическими требованиями в отношении абортов или прав трансгендерных лиц. «Если он [Трамп] завершит 14 войн, давайте ему Нобелевские премии мира, но давайте их действительно завершать, а не просто говорить об этом», — отметил он.

Снижение поддержки со стороны Великобритании и Европы

Кризис недофинансирования вызван не только действиями США (которые ранее обеспечивали 40−45 % бюджета ООН), но и политикой европейских государств. Бывший британский дипломат Флетчер обвинил политиков Великобритании в том, что они уже более 10 лет занимаются «стрельбой по своим» (внутренней борьбой), из-за чего страна оказалась в тупиковой оборонительной позиции. Он подчеркнул, что отказ Лондона от многолетнего обязательства тратить 0,7% валового национального дохода на зарубежную помощь разрушил международный авторитет Великобритании и стал удобным поводом для других стран последовать этому примеру.