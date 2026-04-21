ООН: средства, потраченные Трампом на войну в Иране, могли бы спасти 87 миллионов жизней

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 апреля 2026, 19:46 Читати українською

ООН: средства, потраченные Трампом на войну в Иране, могли бы спасти 87 миллионов жизней

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер резко раскритиковал военную кампанию США в Иране, которая обходится налогоплательщикам в 2 миллиарда долларов ежедневно. По его словам, этих средств хватило бы, чтобы спасти более 87 миллионов жизней по всему миру на фоне беспрецедентного сокращения международных бюджетов на базовую помощь. Об этом сообщает The Guardian.

Цена конфликта и дефицит финансирования Организации

По словам Флетчера, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в настоящее время столкнулось с «катастрофическим» кризисом финансирования. Общий целевой бюджет для сверхприоритетного плана спасения 87 миллионов человек составляет 23 миллиарда долларов, однако текущий дефицит достигает около 10 миллиардов долларов. В то же время общее финансирование гуманитарных агентств сократилось на 50% (с 50 млрд до 20 млрд долларов). Менее двух недель американских расходов на войну в Иране было бы достаточно, чтобы полностью покрыть этот глобальный годовой план ООН.

«Недвижимостная дипломатия» Трампа и риск автократии

Представитель ООН охарактеризовал нынешние отношения с администрацией Дональда Трампа как «американские горки». По его словам, вместо традиционного государственного управления новая команда применяет подход «дипломатии недвижимости», ориентированный на личные отношения и создание контролируемого хаоса, а не на уважение к институтам.

Флетчер подчеркнул, что нормализация агрессивной риторики со стороны Вашингтона (в частности, угроз «отбросить в каменный век» и уничтожить цивилизацию) крайне опасна. Это развязывает руки другим автократам в мире, позволяя им безнаказанно наносить удары по гражданской инфраструктуре вопреки международному праву. Кроме того, дипломат признался, что в настоящее время рассматривает возможность отказа от финансовой помощи США, если она будет сопровождаться идеологическими требованиями в отношении абортов или прав трансгендерных лиц. «Если он [Трамп] завершит 14 войн, давайте ему Нобелевские премии мира, но давайте их действительно завершать, а не просто говорить об этом», — отметил он.

Снижение поддержки со стороны Великобритании и Европы

Кризис недофинансирования вызван не только действиями США (которые ранее обеспечивали 40−45 % бюджета ООН), но и политикой европейских государств. Бывший британский дипломат Флетчер обвинил политиков Великобритании в том, что они уже более 10 лет занимаются «стрельбой по своим» (внутренней борьбой), из-за чего страна оказалась в тупиковой оборонительной позиции. Он подчеркнул, что отказ Лондона от многолетнего обязательства тратить 0,7% валового национального дохода на зарубежную помощь разрушил международный авторитет Великобритании и стал удобным поводом для других стран последовать этому примеру.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 2

lider2000
lider2000
21 апреля 2026, 19:48
ООН пусть считает свои бабки , а не чужие
JWT
JWT
21 апреля 2026, 20:09
ООН хай у росії просить, гутереш знає як
