В течение первого квартала 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Спрос на машины китайского происхождения продемонстрировал небольшое падение — на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Топ китайских авто в Украине: что покупали в I квартале
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Интересно, что спрос на новые автомобили из КНР продолжает демонстрировать положительную динамику, тогда как сегмент подержанных машин стремительно сокращается.
- Новые авто — 2230 единиц (+3%);
- Подержанные авто — 378 единиц (-36%).
Смена акцентов
Главным трендом первого квартала стало изменение структуры потребления. Если в прошлом году доля электромобилей среди китайцев составляла впечатляющие 83%, то в начале 2026 года она упала до 58%.
Топ-модели новых авто из Китая:
- BYD Leopard 3 — 216 ед;
- BYD Sea Lion 06 — 181 ед;
- VW ID.UNYX — 125 ед.;
- Zeekr 001 — 120 ед;
- BYD Song Plus — 88 ед.
Популярные подержанные автомобили из КНР:
- Buick Envision — 39 ед;
- BYD Song Plus — 30 ед;
- BYD Song L — 30 ед;
- Zeekr 001 — 21 ед;
- Volvo S90 — 18 ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии