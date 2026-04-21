Топ китайских авто в Украине: что покупали в I квартале

В течение первого квартала 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Спрос на машины китайского происхождения продемонстрировал небольшое падение — на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Интересно, что спрос на новые автомобили из КНР продолжает демонстрировать положительную динамику, тогда как сегмент подержанных машин стремительно сокращается.

Новые авто — 2230 единиц (+3%);

Подержанные авто — 378 единиц (-36%).

Смена акцентов

Главным трендом первого квартала стало изменение структуры потребления. Если в прошлом году доля электромобилей среди китайцев составляла впечатляющие 83%, то в начале 2026 года она упала до 58%.

Топ-модели новых авто из Китая:

BYD Leopard 3 — 216 ед;

BYD Sea Lion 06 — 181 ед;

VW ID.UNYX — 125 ед.;

Zeekr 001 — 120 ед;

BYD Song Plus — 88 ед.

Популярные подержанные автомобили из КНР:

Buick Envision — 39 ед;

BYD Song Plus — 30 ед;

BYD Song L — 30 ед;

Zeekr 001 — 21 ед;

Volvo S90 — 18 ед.

