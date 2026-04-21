21 апреля 2026, 9:05 Читати українською

Топ китайских авто в Украине: что покупали в I квартале

В течение первого квартала 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Спрос на машины китайского происхождения продемонстрировал небольшое падение — на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Интересно, что спрос на новые автомобили из КНР продолжает демонстрировать положительную динамику, тогда как сегмент подержанных машин стремительно сокращается.

  • Новые авто — 2230 единиц (+3%);
  • Подержанные авто — 378 единиц (-36%).

Смена акцентов

Главным трендом первого квартала стало изменение структуры потребления. Если в прошлом году доля электромобилей среди китайцев составляла впечатляющие 83%, то в начале 2026 года она упала до 58%.

Топ-модели новых авто из Китая:

  • BYD Leopard 3 — 216 ед;
  • BYD Sea Lion 06 — 181 ед;
  • VW ID.UNYX — 125 ед.;
  • Zeekr 001 — 120 ед;
  • BYD Song Plus — 88 ед.

Популярные подержанные автомобили из КНР:

  • Buick Envision — 39 ед;
  • BYD Song Plus — 30 ед;
  • BYD Song L — 30 ед;
  • Zeekr 001 — 21 ед;
  • Volvo S90 — 18 ед.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
