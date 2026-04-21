Выезд за границу без очередей: єЧерга для легковых авто заработает в июне

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
21 апреля 2026, 8:01

Выезд за границу без очередей: єЧерга для легковых авто заработает в июне

Уже летом водители легковых автомобилей смогут планировать поездку за границу заранее благодаря расширению системы єЧерга. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Выезд за границу без очередей: єЧерга для легковых авто заработает в июне
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Запуск электронной очереди для легковых автомобилей запланирован на июнь 2026 года. Записаться на пересечение границы можно будет:

  • через «Дия»;
  • на официальном сайте есть єЧерга;
  • через мобильное приложение сервиса.

Воспользоваться услугой могут как граждане Украины, так и иностранцы. Кроме того, для всех типов транспорта вводится автоматическая проверка страхового полиса «Зеленая карта», что ускорит прохождение контроля.

Обновление для бизнеса

Для грузовых перевозчиков и автобусов система также получит ряд улучшений:

  • Для грузовиков приведут в порядок приоритетный проезд путем интеграции с таможенными документами Т1 и книгами МДП.
  • Авторизированные экономические операторы получат приоритетное право на пересечение границы.

По словам Кулебы, на сегодняшний день система єЧерга уже обеспечила более 3 миллионов успешных пересечений границы для грузовиков и автобусов. Следующий этап — расширить сервис для частных автомобилей и одновременно усилить функционал для бизнеса.

«Наша задача — сделать пересечение границы более прогнозируемым, удобным и прозрачным для всех пользователей», — заявил он.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
