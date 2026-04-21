Выезд за границу без очередей: єЧерга для легковых авто заработает в июне

Уже летом водители легковых автомобилей смогут планировать поездку за границу заранее благодаря расширению системы єЧерга. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Подробности

Запуск электронной очереди для легковых автомобилей запланирован на июнь 2026 года. Записаться на пересечение границы можно будет:

через «Дия»;

на официальном сайте есть єЧерга;

через мобильное приложение сервиса.

Воспользоваться услугой могут как граждане Украины, так и иностранцы. Кроме того, для всех типов транспорта вводится автоматическая проверка страхового полиса «Зеленая карта», что ускорит прохождение контроля.

Обновление для бизнеса

Для грузовых перевозчиков и автобусов система также получит ряд улучшений:

Для грузовиков приведут в порядок приоритетный проезд путем интеграции с таможенными документами Т1 и книгами МДП.

Авторизированные экономические операторы получат приоритетное право на пересечение границы.

По словам Кулебы, на сегодняшний день система єЧерга уже обеспечила более 3 миллионов успешных пересечений границы для грузовиков и автобусов. Следующий этап — расширить сервис для частных автомобилей и одновременно усилить функционал для бизнеса.

«Наша задача — сделать пересечение границы более прогнозируемым, удобным и прозрачным для всех пользователей», — заявил он.