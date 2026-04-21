Уже летом водители легковых автомобилей смогут планировать поездку за границу заранее благодаря расширению системы єЧерга. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Выезд за границу без очередей: єЧерга для легковых авто заработает в июне
Запуск электронной очереди для легковых автомобилей запланирован на июнь 2026 года. Записаться на пересечение границы можно будет:
- через «Дия»;
- на официальном сайте есть єЧерга;
- через мобильное приложение сервиса.
Воспользоваться услугой могут как граждане Украины, так и иностранцы. Кроме того, для всех типов транспорта вводится автоматическая проверка страхового полиса «Зеленая карта», что ускорит прохождение контроля.
Обновление для бизнеса
Для грузовых перевозчиков и автобусов система также получит ряд улучшений:
- Для грузовиков приведут в порядок приоритетный проезд путем интеграции с таможенными документами Т1 и книгами МДП.
- Авторизированные экономические операторы получат приоритетное право на пересечение границы.
По словам Кулебы, на сегодняшний день система єЧерга уже обеспечила более 3 миллионов успешных пересечений границы для грузовиков и автобусов. Следующий этап — расширить сервис для частных автомобилей и одновременно усилить функционал для бизнеса.
«Наша задача — сделать пересечение границы более прогнозируемым, удобным и прозрачным для всех пользователей», — заявил он.
