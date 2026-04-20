Человекоподобный робот побил мировой рекорд людей в полумарафоне

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогресс роботов-гуманоидов

Робот от китайского производителя смартфонов Honor преодолел дистанцию за 50 минут и 26 секунд и победил в гонке роботов, сообщила Пекинская зона экономического и технологического развития (E-Town) в WeChat. Это быстрее, чем у обладателя мирового рекорда среди людей, угандийца Джейкоба Киплимо, который пробежал ту же дистанцию ​​примерно за 57 минут в марте этого года в Лиссабоне.

Как отмечает агентство, результат демонстрирует значительный прогресс роботов-гуманоидов: победитель такого же забега прошлого года финишировал за два часа 40 минут и 42 секунды. При этом и в 2026 году не все роботы смогли закончить полумарафон. Один из них упал еще на старте, другой врезался в ограждение.

Как отметили в E-Town, около 40% роботов прошли трассу автономно, остальные управлялись дистанционно. Причем именно робот на дистанционном управлении был лидером по времени — 48 минут и 19 секунд. Однако из-за правил подсчета очков чемпионский титул достался не ему, а автономному роботу, написало государственное китайское СМИ Global Times.

Как создавали робота

Инженер по разработке и тестированию компании Honor Ду Сяоди отметил, что робот-победитель был создан по образцу выдающихся спортсменов-людей, с длинными ногами около 95 см и оснащен мощной системой жидкостного охлаждения, которая в значительной степени была разработана внутри компании.

«В перспективе некоторые из этих технологий могут быть перенесены в другие области. Например, структурная надежность и технология жидкостного охлаждения могут быть применены в будущих промышленных сценариях», — рассказал он.