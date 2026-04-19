В чат-боте ChatGPT появилась бета-версия приложения сети кафе Starbucks. Благодаря этому ИИ может взять на себя роль виртуального бариста, подобрав напиток под настроение, запрос или изображение, пишет Incrypted.
ChatGPT будет помогать клиентам Starbucks выбирать напитки
Что известно
Релиз прошел 15 апреля 2026 года. Но, судя по данным прессы, нововведение пока доступно только пользователям в США. Будет ли функция доступна в других юрисдикциях, на момент написания неизвестно.
Цель этого нововведения — упростить подбор напитков и сделать процесс персонализированным. Вместо того чтобы просто листать меню, пользователь может обратиться к ChatGPT за рекомендацией.
Для этого необходимо подключить приложение Starbucks в каталоге. После этого достаточно вписать в контекстное меню ChatGPT @Starbucks и запрос, чтобы получить ответ.
Чат-бот может помочь подобрать напиток под определенный образ, настроение, событие или обстановку. Запрос может быть текстовым или в виде изображения.
После этого предлагаемый напиток можно кастомизировать, например, добавить дополнительную порцию сахара, сироп или заменить молоко растительным.
«Бета-версия приложения Starbucks в ChatGPT — это часть наших постоянных усилий по персонализации процесса поиска напитков в Starbucks», — заявили в компании.
Старший вице-президент Starbucks по цифровым технологиям и программам лояльности Пол Ридель в комментарии для CNBC отметил, что в последнее время покупатели руководствуются в выборе не меню, а ощущениями. Они просят бариста подобрать что-то покрепче или послаще, опираясь на пожелания, а не на доступный ассортимент.
