Бедных стало больше: как война повлияла на доходы населения

Полномасштабные боевые действия нанесли серьезный удар по экономике страны и финансовому благосостоянию граждан. Несмотря на адаптацию бизнеса и поддержку западных партнеров, уровень жизни населения продолжает снижаться. Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова констатирует, что экономические последствия войны, включая рост безработицы и демографические изменения, коренным образом трансформируют рынок труда и социальную сферу, пишет Visitukraine.

Какой процент населения находится за чертой бедности?

До начала полномасштабного вторжения, даже в кризисный период пандемии COVID-19, уровень бедности в стране держался на отметке 22−23%. Сегодня же этот показатель резко вырос и достигает уже около 30%.

Стремительное падение доходов населения могло бы привести к еще более тяжелым последствиям, если бы не беспрецедентные финансовые вливания со стороны международных партнеров.

По словам Либановой, именно внешняя поддержка держит украинскую экономику на плаву. Эксперт подчеркивает, что без системной финансовой помощи от Европы ситуация была бы критической, и государство не смогло бы выполнять свои базовые обязательства.

Уровень безработицы

Хотя часть предприятий адаптировалась к военным реалиям, в стране закрепляется проблема так называемой стагнационной безработицы — ситуации, когда граждане не могут найти подходящее место работы в течение длительного времени.

Наибольшие трудности испытывают уязвимые группы населения. Современный рынок труда быстро меняется, однако далеко не все украинцы готовы или имеют возможность пройти переквалификацию под новые запросы работодателей. По оценкам Института демографии, в стране сформировался огромный потенциальный резерв рабочей силы — около 1 миллиона человек. В эту цифру входят люди, которые прекратили поиски работы из-за различных объективных обстоятельств или субъективного нежелания.

Парадоксально, но на фоне высокой безработицы среди одних групп населения, в других секторах украинский бизнес уже сегодня испытывает острую нехватку специалистов. Прогнозируется, что в период послевоенного восстановления этот кадровый голод только усилится.

Для восполнения нехватки рабочей силы Украине придется привлекать кадры из-за рубежа. Ожидается, что после войны на отечественный рынок труда хлынут две основные категории иностранцев: трудовые мигранты из беднейших стран мира для выполнения неквалифицированной или физически тяжелой работы, а также высококвалифицированные инженеры, необходимые для масштабного восстановления разрушенной инфраструктуры и запуска сложных производств.

Повышение пенсионного возраста

Масштабные демографические сдвиги и трансформация экономики приведут к тому, что в Украине фактически будет расти пенсионный возраст. Речь идет не только о возможных изменениях в законодательстве, но и о реальной необходимости для людей оставаться экономически активными гораздо дольше.

На рынке труда неуклонно будет расти спрос на опыт и квалификацию старших специалистов. Элла Либанова отмечает, что общество движется к модели, где продолжительность трудовой жизни существенно увеличится.

По ее мнению, в будущем украинцы будут работать как минимум до 70 лет, а в некоторых случаях границы активной деятельности могут расшириться и до 90 лет.