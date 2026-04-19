С 25 апреля «Укрзализныця» вводит динамические цены на билеты в Интерсити и СВ

«Укрзализныця» объявила о внедрении динамического ценообразования на билеты в вагонах повышенного комфорта. Соответствующий приказ прошел общественные обсуждения и вступает в силу, а продажа билетов по новым правилам стартует с 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба компании 18 апреля.

Что это значит

Нововведение будет касаться только премиум-сегмента — вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов «Интерсити» во внутреннем сообщении.

В то же время, тарифы на билеты в плацкартных, купейных вагонах и 2 классе остаются без изменений и сохраняют социальную направленность.

Как будут формироваться цены на билеты

Цена билетов в премиумсегменте будет формироваться в зависимости от нескольких факторов. Среди них — сезонность (в периоды низшего спроса билеты будут дешевле), день недели (самые дешевые — во вторник и среду, самые дорогие — в пятницу и воскресенье), заблаговременность покупки (ранее приобретенные билеты будут стоить меньше) и уровень заполняемости поезда.

Что это даст

В компании объясняют, что такая модель позволит лучше распределять пассажиропоток, повысить доступность мест в пиковые периоды и более эффективно использовать подвижной состав.

Кроме того, «Укрзалізниця» согласовала индексацию тарифов в вагонах СВ международных поездов — примерно на 20%. Новые цены будут действовать для рейсов с датой отправки с 18 апреля 2026 года.

По данным компании, изменения коснутся менее 10% пассажиров, тогда как для большинства украинцев условия перевозок останутся неизменными.