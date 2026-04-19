С 25 апреля «Укрзализныця» вводит динамические цены на билеты в Интерсити и СВ

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
19 апреля 2026, 11:46

С 25 апреля «Укрзализныця» вводит динамические цены на билеты в Интерсити и СВ

«Укрзализныця» объявила о внедрении динамического ценообразования на билеты в вагонах повышенного комфорта. Соответствующий приказ прошел общественные обсуждения и вступает в силу, а продажа билетов по новым правилам стартует с 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба компании 18 апреля.

«Укрзализныця» объявила о внедрении динамического ценообразования на билеты в вагонах повышенного комфорта.

Что это значит

Нововведение будет касаться только премиум-сегмента — вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов «Интерсити» во внутреннем сообщении.

В то же время, тарифы на билеты в плацкартных, купейных вагонах и 2 классе остаются без изменений и сохраняют социальную направленность.

Как будут формироваться цены на билеты

Цена билетов в премиумсегменте будет формироваться в зависимости от нескольких факторов. Среди них — сезонность (в периоды низшего спроса билеты будут дешевле), день недели (самые дешевые — во вторник и среду, самые дорогие — в пятницу и воскресенье), заблаговременность покупки (ранее приобретенные билеты будут стоить меньше) и уровень заполняемости поезда.

Что это даст

В компании объясняют, что такая модель позволит лучше распределять пассажиропоток, повысить доступность мест в пиковые периоды и более эффективно использовать подвижной состав.

Кроме того, «Укрзалізниця» согласовала индексацию тарифов в вагонах СВ международных поездов — примерно на 20%. Новые цены будут действовать для рейсов с датой отправки с 18 апреля 2026 года.

По данным компании, изменения коснутся менее 10% пассажиров, тогда как для большинства украинцев условия перевозок останутся неизменными.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Комментарии - 1

Андрій М*дак
Андрій М*дак
19 апреля 2026, 15:27
Вчора розбили поїзд інтерсіті під Браїловом, тепер можна вводити тарифний геноцид
