В Киеве заканчиваются квартиры под ипотеку єОселя: в чем причина

В Киеве наблюдается значительный дефицит жилья, которое подходит под условия государственной ипотеки єОселя. Об этом в комментарии LIGA.net заявила СЕО в инжиниринго-консалтинговой компании Sigma+ Анна Лаевская.

Что случилось

К сокращению предложения привели новые условия популярной ипотечной программы, вступившие в силу 9 февраля 2026 года. Новации предполагают существенное уменьшение площади квартиры для новых заемщиков, а также ограничение ценового порога.

Ранее на Киев приходилось 50% от всех выданных по Украине кредитов по программе «єОселя», свидетельствует статистика ЧАО «Укрфинжилье».

Однако условия государственной программы теперь ориентированы на более социальный стандарт площади, отличающийся от базовой площади квартиры на рынке, говорит Лаевская.

«На рынке достаточно квартир, а покупатели, например, в Киеве не могут найти варианты, которые подпадали бы под новые условия программы», — разводит руками она.

Что изменилось

Изменения предполагают существенное уменьшение площади квартиры для новых заемщиков — 52,5 м² (двухкомнатная квартира для 1−2 человек) вместо 73,5 м², как было раньше, + 21 м² на каждого следующего. К тому же, согласно новым условиям, уже невозможна доплата «за лишние метры». В то же время однокомнатные квартиры — со средней площадью 42−50 м² — в большинстве случаев проходят через узкое горло обновленного дома.

В результате уменьшения норматива площади из программы выбыло большинство аккредитованных жилых объектов, а у девелоперов начали уменьшаться показатели продаж, отмечает Лаевская.

«Двухкомнатная квартира на 52 км — таких вариантов критически мало на рынке», — объясняет Лаевская. Обычно площадь двухкомнатной в Киеве стартует с 60−65 м², поясняет СЕО Sigma+.

Подтвердили проблемы с дефицитом объектов на рынке, отвечающих новым правилам, и в двух других крупных строительных компаниях:Perfect Group и Alliance Novobud.

Особенно сложно с выбором именно в Киеве, говорит Marketing & Communications Advisor Alliance Novobud Ирина Михалева. «Новые правила несколько сужают доступность программы — и для покупателей, и для девелоперов. У компании еще есть объекты, которые подпадают под программу, однако рынок уже почувствовал изменение правил», — говорит она.

Многие объекты не подпадают под программу буквально на один-пять квадратных метров, говорит руководитель проектов Perfect Group Алексей Коваль. «Формально превышение незначительное, но оно автоматически делает жилье недоступным для финансирования по селению, что дополнительно уменьшает количество потенциальных сделок», — подчеркнул он.