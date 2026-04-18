18 апреля 2026, 15:03 Читати українською

Техногиганты сокращают персонал: какие компании лидируют

Увольнения в технологической сфере все чаще происходят среди нескольких гигантских компаний. Amazon, Intel и Microsoft сами по себе доминируют в этом рейтинге, значительно опережая остальную часть отрасли. Хотя темпы увольнений замедлились по сравнению с предыдущими пиками, компании все еще сокращают численность персонала, балансируя между доходностью, замедлением роста и увеличением инвестиций в искусственный интеллект, пишет visualcapitalist.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эта визуализация ранжирует 15 технологических компаний, которые сократили больше рабочих мест в 2025 и 2026 годах по состоянию на 16 марта, на основе данных Layoffs.fyi.

Amazon лидирует

Amazon возглавляет рейтинг с 30 184 обнародованными увольнениями, далее следуют Intel с 27 058 и Microsoft с 15 347. Итого на эти три компании приходится почти две трети всех обнародованных увольнений.

С 2020 года Amazon обнародовала информацию об увольнении около 58 000 сотрудников. Хотя это больше, чем все сотрудники многих компаний, для Amazon это менее 4% от 1,56 миллиона ее работников.

Следующей крупной технологической компанией в списке является Meta с 5800 обнародованными увольнениями, и в отчетах отмечается, что компания рассматривает дополнительные сокращения в 2026 году, которые могут снизить количество персонала на 20%.

Почему крупные технологические компании сокращают рабочие места?

Многие крупнейшие увольнения в технологической сфере в 2025 и 2026 годах отражают схожий набор давлений: замедление роста, более жесткий контроль затрат и увеличение инвестиций в искусственный интеллект.

Некоторые компании четко высказались по поводу роли искусственного интеллекта. К примеру, Block сократила почти половину своей рабочей силы в 2026 году, уволив 4000 человек, а генеральный директор Джек Дорси указал на автоматизацию ИИ как на движущую силу более широкой одноразовой реорганизации вместо меньших постоянных сокращений. После его объявления, цена акций компании выросла более чем на 20% за один день.

В других случаях компании отмечали структурные изменения, а не непосредственно на искусственном интеллекте. В Amazon увольнения в январе 2026 года были частью усилий, направленных на сокращение управленческих уровней, оптимизацию процесса принятия решений и перераспределение ресурсов в приоритетные сферы, продолжая нанимать на отдельные должности.

Тем временем Intel связала свои сокращения с более широким многолетним переломным периодом. Компания заявила, что намерена согласовать свою структуру затрат с новой операционной моделью, достичь экономии в размере 10 миллиардов долларов в 2025 году и упростить операции на фоне постоянного давления на маржу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
BigBend
18 апреля 2026, 15:21
Microsoft непогано було б звільнити всіх, хто винен у Windows 11
