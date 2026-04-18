Мотор-Банк исключили из списка участников Фонда гарантирования

Из перечня участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц 16 апреля 2026 исключено АО « Мотор-Банк ». Об этом сообщает ФГВФЛ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему исключили из перечня?

16 апреля 2026 г. внесены изменения в реестр участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц: из перечня участников Фонда гарантирования исключено акционерное общество «Мотор-Банк» (регистрационный номер участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц № 200 от 23.01.2008, 09, 2008). г. Киев) в связи с отзывом банковской лицензии и ликвидацией.

По состоянию на 17 апреля 2026 г. участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц являются 59 банков.

Напомним

Как писал «Минфин», 13 апреля Национальный банк Украины принял окончательное решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии в АО «Мотор-Банк». Процедура прекращения деятельности происходит параллельно с передачей остатков активов и обязательств учреждения в коммерческий сектор.

14 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации «Мотор-Банка» и делегировал полномочия ликвидатора банка.

3 апреля 2026 часть активов и обязательств «Мотор-Банка».

передали в «Асвио Банк». В частности, этот банк получил все обязательства по вкладам физических лиц (в том числе ФЛП), а также долги перед кредиторами 6-й и 7-й очереди — то есть перед юридическими лицами, не связанными с банком.