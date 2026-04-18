Рынок аренды изменился: где в Украине резко возрос спрос на жилье

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 апреля 2026, 9:49 Читати українською

Рынок аренды изменился: где в Украине резко возрос спрос на жилье

Спрос на аренду жилья не просто вырос, а кардинально перераспределился между регионами, создав аномальную конкуренцию там, где её раньше не ожидали. В результате конкуренция за квартиры в некоторых регионах в марте 2026 года резко возросла, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на данные аналитиков OLX Недвижимость.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Где самый большой спрос

Настоящим лидером по интенсивности запросов неожиданно стало Запорожье. Здесь на одно объявление о сдаче однокомнатной квартиры приходится почти 40 реальных откликов — это в четыре раза больше, чем мы видели прошлой весной.

«Наиболее заметный рост фиксируется в прифронтовых и части центральных городов. Это связано со спросом со стороны военных и ограниченным предложением жилья. В крупных городах наблюдается снижение активности из-за факторов безопасности», — объясняют ситуацию аналитики.

Высокие показатели также в Харькове — около 30 откликов, и в Сумах и Житомире — примерно по 25.

Спрос на аренду в крупных городах

В отличие от регионов, крупные города потеряли часть активности. В Киеве, Львове, Одессе и Днепре спрос держится на уровне 11−15 откликов на объявление.

При этом динамика разная:

  • во Львове спрос вырос примерно на 40%;
  • в Днепре — незначительный рост;
  • в Одессе и Киеве — заметное снижение.

Эксперты объясняют такую разницу рисками безопасности и сезонными колебаниями.

Какие квартиры интересуют

Наибольший интерес традиционно сосредоточен в сегменте однокомнатного и двухкомнатного жилья. В двухкомнатных квартирах:

  • Запорожье и Харьков — до 37−38 откликов;
  • Сумы — спад спроса несмотря на высокий уровень;
  • центральные города — стабильные показатели.

Трехкомнатные квартиры менее популярны, но в отдельных городах спрос также вырос. Например, в Запорожье — почти 30 откликов на объявление.

Где самая дорогая аренда жилья

Самым неожиданным лидером по ценам стал Ужгород. Именно здесь, по состоянию на 15 апреля 2026 года, по данным портала ЛУН, аренда превысила уровень столицы.

Средние цены на однокомнатные квартиры:

  • Ужгород — около 21 900 грн;
  • Киев — около 17 000 грн;
  • Львов — около 18 000 грн.

Двухкомнатные квартиры в Ужгороде достигают более 37 тысяч гривен в месяц.

«Ограниченное предложение в сочетании с высоким спросом формирует постоянное ценовое давление», — отмечают аналитики.

В то же время самое дешевое жилье предлагают в Харькове — примерно от 6 500 грн, а также в Сумах и Николаеве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает ccc2013 и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами