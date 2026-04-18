Рынок аренды изменился: где в Украине резко возрос спрос на жилье

Спрос на аренду жилья не просто вырос, а кардинально перераспределился между регионами, создав аномальную конкуренцию там, где её раньше не ожидали. В результате конкуренция за квартиры в некоторых регионах в марте 2026 года резко возросла, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на данные аналитиков OLX Недвижимость.

Где самый большой спрос

Настоящим лидером по интенсивности запросов неожиданно стало Запорожье. Здесь на одно объявление о сдаче однокомнатной квартиры приходится почти 40 реальных откликов — это в четыре раза больше, чем мы видели прошлой весной.

«Наиболее заметный рост фиксируется в прифронтовых и части центральных городов. Это связано со спросом со стороны военных и ограниченным предложением жилья. В крупных городах наблюдается снижение активности из-за факторов безопасности», — объясняют ситуацию аналитики.

Высокие показатели также в Харькове — около 30 откликов, и в Сумах и Житомире — примерно по 25.

Спрос на аренду в крупных городах

В отличие от регионов, крупные города потеряли часть активности. В Киеве, Львове, Одессе и Днепре спрос держится на уровне 11−15 откликов на объявление.

При этом динамика разная:

во Львове спрос вырос примерно на 40%;

в Днепре — незначительный рост;

в Одессе и Киеве — заметное снижение.

Эксперты объясняют такую разницу рисками безопасности и сезонными колебаниями.

Какие квартиры интересуют

Наибольший интерес традиционно сосредоточен в сегменте однокомнатного и двухкомнатного жилья. В двухкомнатных квартирах:

Запорожье и Харьков — до 37−38 откликов;

Сумы — спад спроса несмотря на высокий уровень;

центральные города — стабильные показатели.

Трехкомнатные квартиры менее популярны, но в отдельных городах спрос также вырос. Например, в Запорожье — почти 30 откликов на объявление.

Читайте также: Аренда квартиры vs зарплата: где в Украине жить выгоднее всего, а где — дороже всего

Где самая дорогая аренда жилья

Самым неожиданным лидером по ценам стал Ужгород. Именно здесь, по состоянию на 15 апреля 2026 года, по данным портала ЛУН, аренда превысила уровень столицы.

Средние цены на однокомнатные квартиры:

Ужгород — около 21 900 грн;

Киев — около 17 000 грн;

Львов — около 18 000 грн.

Двухкомнатные квартиры в Ужгороде достигают более 37 тысяч гривен в месяц.

«Ограниченное предложение в сочетании с высоким спросом формирует постоянное ценовое давление», — отмечают аналитики.

В то же время самое дешевое жилье предлагают в Харькове — примерно от 6 500 грн, а также в Сумах и Николаеве.