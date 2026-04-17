17 апреля 2026, 17:06

Ощадбанк готовит ТРЦ Gulliver к продаже через Prozorro

Государственный Ощадбанк в ближайшее время выставит на аукцион столичный ТРЦ Gulliver. Объект был взыскан у бывшего владельца Виктора Полищука из-за хронического невыполнения кредитных обязательств. Об этом во время форума Forbes Banker сообщил глава правления банка Юрий Кацион, передает Forbes Ukraine.

Фото: ТОК Gulliver

Суды, сопротивление и стабилизация работы

Несмотря на продолжающиеся судебные споры и попытки бывшего владельца препятствовать деятельности центра, с 1 февраля Gulliver возобновил работу в штатном режиме. По словам Кациона, почти все ключевые арендаторы уже вернулись на свои площади.

«Мы в ближайшее время объявим о начале продаж комплекса через систему Prozorro.Продажи», — подчеркнул глава Ощадбанка.

Почему это важно?

Для банковской отрасли кейс Gulliver является знаковым прецедентом. Впервые в истории Украины госбанку удалось успешно взыскать залог такого масштаба, несмотря на упорное сопротивление влиятельного собственника.

По словам Кациона, успешное взыскание актива подтверждает работоспособность правовой системы в банковской сфере. Возможность вернуть залог позволяет банкам в будущем пересматривать подходы к обеспечению кредитов и делать более доступным финансирование.

Контекст

Комплекс Gulliver перешел в собственность консорциума государственных банков из-за невыполнения должником обязательств по кредитному договору:

  • Дата регистрации права собственности: 26 июля 2025 г.
  • Доли: Право собственности на ТОК Gulliver было зарегистрировано по консорциуму, в котором Ощадбанк имеет 80%, а Укрэксимбанк — 20%.
  • Причина: Объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Банки приступили к процедуре взыскания из-за невыполнения ООО «Три О» (бывшего владельца комплекса) своих обязательств.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце октября 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк объявили о временном закрытии ТОК Gulliver. Решение было принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, поскольку бывший владелец саботировал передачу управления.

Компания «Три О», владевшая Gulliver, не выполняла обязательства по кредитному договору. Она задолжала двум банкам $600 млн. По данным госреестра недвижимого имущества, долг достигает $675 млн. Обслуживание долга свелось на нет из-за ареста актива и передачи его Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

27 ноября 2025 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение государственным банкам — Ощадбанку и Укрэксимбанку — на получение контроля за единым имущественным комплексом Торгово-офисного комплекса (ТОК) Gulliver.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
