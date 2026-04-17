Новый Трудовой Кодекс: что изменится в оплате труда — от минималки до ночных

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
17 апреля 2026, 15:03

Новый Трудовой Кодекс: что изменится в оплате труда — от минималки до ночных

В парламенте продолжается работа над проектом нового Трудового кодекса (правительство зарегистрировало соответствующий законопроект № 14386 в начале 2026 года). Профильные объединения и юристы пока активно изучают документ. О том, способно ли трудовое законодательство одновременно гарантировать работнику надлежащую оплату и предоставить работодателю легальные механизмы реагирования на экономические трудности, для «Юридической газеты» пишет Наталья Кайда, член Совета Комитета НААУ по трудовому праву.

В парламенте продолжается работа над проектом нового Трудового кодекса (правительство зарегистрировало соответствующий законопроект № 14386 в начале 2026 года).

Глава 5 «Оплата труда» (статьи 156−182) соответствующего проекта определяет заработную плату, минимальные гарантии, системы и формы оплаты, компенсации за работу в особых условиях, а также права работников по прозрачности начислений.

Заработная плата закрепляется как комплексная категория, включающая основную, дополнительную и другие выплаты. К основной относятся оклады, тарифные ставки и сдельные расценки, к дополнительной — премии, надбавки и доплаты, а другие выплаты могут охватывать поощрительные и компенсационные механизмы. Такой подход узаконивает широкий спектр стимулирующих и компенсационных выплат, придавая работодателям гибкость в вознаграждении работников, но одновременно требует прозрачного учета и отчетности.

Как будет определяться зарплатная минималка

Минимальная заработная плата привязывается к экономическим показателям: средней зарплате в экономике и прожиточному минимуму. Она устанавливается Верховной Радой по представлению Кабинета Министров и не может уменьшаться, что предусматривает обязанность работодателя проводить доплату при недостижении минимального уровня. Такое законодательное закрепление формулы сохраняет административные вызовы для бухгалтерии и кадровых служб, которые каждый год должны корректировать начисления.

Остаются классические формы оплаты труда — почасовая и сдельная, в то же время внедряются гибкие системы, позволяющие комбинировать различные подходы. Повременная оплата предусматривает учет фактического времени и контроль выполнения нормированных задач, а все системы оплаты труда должны обеспечивать равенство мужчин и женщин за равноценный труд. Акцент на прозрачности и системности предполагает, что работодатель должен регулярно информировать работников об уровне зарплат по категориям, что повышает ответственность.

Как будут платить за ночные смены и работу в выходные

Особое внимание уделяется оплате труда в сложных и рисковых условиях. Работа в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также сверхурочные должны оплачиваться не менее удвоенного тарифа. Надбавки предусматриваются за работу во вредных или особых условиях труда, а время простоя, не зависящее от работника, оплачивается не менее двух третей ставки.

Компенсация за задержку выплат предусмотрена с учетом индекса потребительских цен, впервые систематизирующего гарантии и компенсации, ранее рассеянные по разным законам.

Зарплатные права работников

Законопроект также усиливает информационные права работников. Они вправе получать подробный расчет заработной платы с расшифровкой основной, дополнительной и компенсационной частей, а также налогов. Запрещаются отчисления в пользу работодателя или посредников за трудоустройство, а размер законных отчислений ограничивается до 20%, в определенных случаях до 50%, а для алиментов до 70%. Такие новеллы закрепляют принцип полного и достоверного учета, что значительно повышает защиту.

Выплата заработной платы в соответствии с проектом должна производиться не реже двух раз в месяц через банки, почту или платежные системы, а выплата в долговых обязательствах или в неденежной форме запрещается. Расчет при увольнении производится не позднее дня увольнения, а при необходимости — на следующий рабочий день. Подобная детализация сроков и механизмов выплат повышает дисциплину работодателей и уменьшает потенциальные трудовые споры.

Важной новеллой является урегулирование временных изменений условий оплаты. Минимальные государственные гарантии не могут быть ниже установленных коллективных соглашений, а временное снижение зарплаты допускается не более чем на шесть месяцев в случае финансовых затруднений работодателя.

Задачи для работодателей и контролеров

В целом проект № 14386 закрепляет современные стандарты оплаты труда и социальные гарантии, расширяя стимулирующие и компенсационные выплаты, детально регулируя формы и системы оплаты, а также привязывая минимальную зарплату к экономическим показателям. В то же время, внедрение этих норм требует внимания работодателей и контролирующих органов для обеспечения правовой определенности, цифровизации бухгалтерского учета и предотвращения трудовых споров.

Принятие закона в редакции, предложенной проектом, создает перспективу повышения социальной защиты работников и стимулирует прозрачность в сфере заработной платы.

Источник: Минфин
