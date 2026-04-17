Новый Трудовой Кодекс: что изменится в оплате труда — от минималки до ночных

В парламенте продолжается работа над проектом нового Трудового кодекса (правительство зарегистрировало соответствующий законопроект № 14386 в начале 2026 года). Профильные объединения и юристы пока активно изучают документ. О том, способно ли трудовое законодательство одновременно гарантировать работнику надлежащую оплату и предоставить работодателю легальные механизмы реагирования на экономические трудности, для «Юридической газеты» пишет Наталья Кайда, член Совета Комитета НААУ по трудовому праву.

Глава 5 «Оплата труда» (статьи 156−182) соответствующего проекта определяет заработную плату, минимальные гарантии, системы и формы оплаты, компенсации за работу в особых условиях, а также права работников по прозрачности начислений.

Заработная плата закрепляется как комплексная категория, включающая основную, дополнительную и другие выплаты. К основной относятся оклады, тарифные ставки и сдельные расценки, к дополнительной — премии, надбавки и доплаты, а другие выплаты могут охватывать поощрительные и компенсационные механизмы. Такой подход узаконивает широкий спектр стимулирующих и компенсационных выплат, придавая работодателям гибкость в вознаграждении работников, но одновременно требует прозрачного учета и отчетности.

Как будет определяться зарплатная минималка

Минимальная заработная плата привязывается к экономическим показателям: средней зарплате в экономике и прожиточному минимуму. Она устанавливается Верховной Радой по представлению Кабинета Министров и не может уменьшаться, что предусматривает обязанность работодателя проводить доплату при недостижении минимального уровня. Такое законодательное закрепление формулы сохраняет административные вызовы для бухгалтерии и кадровых служб, которые каждый год должны корректировать начисления.

Остаются классические формы оплаты труда — почасовая и сдельная, в то же время внедряются гибкие системы, позволяющие комбинировать различные подходы. Повременная оплата предусматривает учет фактического времени и контроль выполнения нормированных задач, а все системы оплаты труда должны обеспечивать равенство мужчин и женщин за равноценный труд. Акцент на прозрачности и системности предполагает, что работодатель должен регулярно информировать работников об уровне зарплат по категориям, что повышает ответственность.

Как будут платить за ночные смены и работу в выходные

Особое внимание уделяется оплате труда в сложных и рисковых условиях. Работа в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также сверхурочные должны оплачиваться не менее удвоенного тарифа. Надбавки предусматриваются за работу во вредных или особых условиях труда, а время простоя, не зависящее от работника, оплачивается не менее двух третей ставки.

Компенсация за задержку выплат предусмотрена с учетом индекса потребительских цен, впервые систематизирующего гарантии и компенсации, ранее рассеянные по разным законам.

Зарплатные права работников

Законопроект также усиливает информационные права работников. Они вправе получать подробный расчет заработной платы с расшифровкой основной, дополнительной и компенсационной частей, а также налогов. Запрещаются отчисления в пользу работодателя или посредников за трудоустройство, а размер законных отчислений ограничивается до 20%, в определенных случаях до 50%, а для алиментов до 70%. Такие новеллы закрепляют принцип полного и достоверного учета, что значительно повышает защиту.

Выплата заработной платы в соответствии с проектом должна производиться не реже двух раз в месяц через банки, почту или платежные системы, а выплата в долговых обязательствах или в неденежной форме запрещается. Расчет при увольнении производится не позднее дня увольнения, а при необходимости — на следующий рабочий день. Подобная детализация сроков и механизмов выплат повышает дисциплину работодателей и уменьшает потенциальные трудовые споры.

Важной новеллой является урегулирование временных изменений условий оплаты. Минимальные государственные гарантии не могут быть ниже установленных коллективных соглашений, а временное снижение зарплаты допускается не более чем на шесть месяцев в случае финансовых затруднений работодателя.

Задачи для работодателей и контролеров

В целом проект № 14386 закрепляет современные стандарты оплаты труда и социальные гарантии, расширяя стимулирующие и компенсационные выплаты, детально регулируя формы и системы оплаты, а также привязывая минимальную зарплату к экономическим показателям. В то же время, внедрение этих норм требует внимания работодателей и контролирующих органов для обеспечения правовой определенности, цифровизации бухгалтерского учета и предотвращения трудовых споров.

Принятие закона в редакции, предложенной проектом, создает перспективу повышения социальной защиты работников и стимулирует прозрачность в сфере заработной платы.