В правительстве назвали дедлайн возвращения техосмотра для всех авто

Украина готовится к масштабному возвращению обязательного технического контроля для всех категорий транспорта, включая частные легковые автомобили. Введение этой нормы является одним из ключевых требований Европейского Союза и соответствующее законодательство должно быть принято до конца 2027 года. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач на круглом столе по регулированию авторынка, передает Униан.

Ключевые нововведения реформы

До конца следующего года правительство планирует утвердить изменения, которые обяжут проходить периодическое ТО абсолютно всех владельцев легковых авто. Теперь это обязательно только для коммерческого транспорта.

Помимо стационарных пунктов ТО в Украине появятся мобильные комплексы. Правоохранители смогут останавливать автомобиль непосредственно на дороге для технической проверки и принимать решение о запрете дальнейшей эксплуатации в случае обнаружения неисправностей.

Эта реформа является частью обязательств Украины перед ЕС и направлена на повышение безопасности дорожного движения.

Политические дискуссии и риски

Несмотря на планы правительства, вопрос остается очень сложным. По словам Деркача, часть народных депутатов выступает против инициативы, считая ее неуместной во время войны из-за дополнительных расходов для граждан. Кроме того, для запуска «придорожных» проверок стране не хватает не только законов, но и дорогостоящего технического оборудования.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями