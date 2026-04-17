В правительстве назвали дедлайн возвращения техосмотра для всех авто

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
17 апреля 2026, 13:39 Читати українською

В правительстве назвали дедлайн возвращения техосмотра для всех авто

Украина готовится к масштабному возвращению обязательного технического контроля для всех категорий транспорта, включая частные легковые автомобили. Введение этой нормы является одним из ключевых требований Европейского Союза и соответствующее законодательство должно быть принято до конца 2027 года. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач на круглом столе по регулированию авторынка, передает Униан.

В правительстве назвали дедлайн возвращения техосмотра для всех авто
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ключевые нововведения реформы

До конца следующего года правительство планирует утвердить изменения, которые обяжут проходить периодическое ТО абсолютно всех владельцев легковых авто. Теперь это обязательно только для коммерческого транспорта.

Помимо стационарных пунктов ТО в Украине появятся мобильные комплексы. Правоохранители смогут останавливать автомобиль непосредственно на дороге для технической проверки и принимать решение о запрете дальнейшей эксплуатации в случае обнаружения неисправностей.

Эта реформа является частью обязательств Украины перед ЕС и направлена на повышение безопасности дорожного движения.

Политические дискуссии и риски

Несмотря на планы правительства, вопрос остается очень сложным. По словам Деркача, часть народных депутатов выступает против инициативы, считая ее неуместной во время войны из-за дополнительных расходов для граждан. Кроме того, для запуска «придорожных» проверок стране не хватает не только законов, но и дорогостоящего технического оборудования.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 8

EconomistPetya
EconomistPetya
17 апреля 2026, 13:58
Это правильно решение. Огромное количество машин ездят с неисправными двигателями, дымят черными выхлопными газами и загрязняют окружающую среду. Украина это Европа, а значит мы должны четко придерживаться не только финансовых и фискальных правил, но и экологических норм. Только так мы сможем стать полноценным членом ЕС, как этого с 2014 года хочет каждый из нас.
JWT
JWT
17 апреля 2026, 14:14
Враховуючи дефіцит кадрів на СТО це точно не на часі. До того ж під час війни це не найбільша наша екологічна проблема.
kadaad1988
kadaad1988
17 апреля 2026, 14:29
Очередной фуфел про ЕС, которое нам не светит, возврат к очередным поборам, коррупции! Надеюсь, что зеленая помойка в зраде окончательно развалится и всякая погань в лице парашенковцев, соросят и объедков рыгни не проголосуют за это. Сказки про плохое состояние личного транспорта реально задолбали!
BigBend
BigBend
17 апреля 2026, 15:16
Вам ЄС звичайно не світить, русня, а в Україні давно вже безвіз.
BigBend
BigBend
17 апреля 2026, 15:14
Спочатку відміна будь-яких податків на авто, придбані в ЄС, а потім поговоримо.
vfp
vfp
17 апреля 2026, 15:24
Якщо це допоможе прибрати з доріг автівки з колгоспним ксенон і вирізаними сажовими фільтрами — то й нехай
якщо чергова корупційна годівниця вийде — то ****
lider2000
lider2000
17 апреля 2026, 16:23
Как всегда второе
Vell12
Vell12
17 апреля 2026, 16:29
Дуже їм кортить відкрити ще одну годівничку для себе хороших…
