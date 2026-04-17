Аренда квартиры vs зарплата: где в Украине жить выгоднее всего, а где — дороже всего

Совместное исследование маркетплейса DIM.RIA и платформы robota.ua за март 2026 г. выявило критический разрыв между доходами украинцев и стоимостью жилья. Аналитики проанализировали средние зарплаты самых популярных профессий и аренды однокомнатных квартир в разных регионах страны.

Сколько украинцев тратят на аренду жилья в городах Украины?

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры — в Киеве, в среднем 23 000 грн в месяц. Также в топ-5 городов с самыми высокими ценами на съемное жилье входят: Ужгород — 20 500 грн, Львов — 16 500 грн, Ивано-Франковск — 16 400 грн, Черкассы — 16 000 грн в месяц.

Самое доступное жилье можно арендовать в областных центрах прифронтовых регионов: Харьков — 4 900 грн, Чернигов — 5 000 грн, Запорожье и Николаев — 6 000 грн.

Какие профессии самые популярные и какую часть дохода они тратят на жилье?

В рамках исследования сформировано топ-10 должностей с наибольшим количеством вакансий: водитель, менеджер по продажам, повар, бухгалтер, кассир, кладовщик, продавец-консультант, барист, менеджер по работе с клиентами и грузчик. Аналитики исследовали их средние зарплаты в каждом областном центре Украины и определили долю расходов на аренду однокомнатной квартиры.

Водитель в Киеве с заработной платой в 45 000 грн платит 51% дохода за однокомнатную квартиру. В Харькове водитель зарабатывает чуть меньше — 37 500 грн, а доля аренды здесь составляет только 13%. В трех других крупных городах водитель в среднем имеет такой же уровень дохода, но доля расходов на аренду выше: Одесса — 29%, Днепр — 37%, Львов — 44%.

Менеджер по продажам в Киеве получает 40 000 грн., из которых 57% тратит на аренду жилья. В Харькове у этого специалиста есть возможность зарабатывать 35 000 грн, а аренда будет забирать только 14% из этой суммы. В Одессе, Днепре и Львове менеджеры по продажам получают те же 35 000 грн., а на аренду однокомнатной квартиры отдают 31%, 40% и 47% соответственно.

Какие города наиболее комфортны по соотношению аренды к заработной плате?

По усредненным данным, пятерку самых доступных городов формируют областные центры прифронтовых регионов:

Харьков — 19%

Чернигов — 22%

Запорожье — 27%

Николаев — 27%

Суммы — 36%.

Наибольшую долю от зарплаты «съедает» аренда в Ужгороде — 92%. Жителю столицы в среднем нужно отдавать 72% от месячного дохода на жилье, во Львове — 64%, в Днепре — 54%, в Одессе — 42%.