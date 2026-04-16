Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), усовершенствовала платежку за распределение природного газа для бытовых потребителей. В частности, его можно будет размещать на одном листе с платежкой за газ.
Платежки за газ объединят: НКРЭКУ упростила счета для украинцев
Что изменилось
Регулятор, в частности, определил четкий перечень информации, содержащейся в платежных документах для бытовых потребителей в соответствии с Директивой (ЕС) 1788/202, а также шаблон, образцы и формы счета.
Кроме того, счет на оплату природного газа может предоставляться совместно со счетом на оплату услуг распределения (на одном листе) с соблюдением требований закона об обособлении и независимости поставщиков.
Закреплена возможность выбора потребителем формы платежного документа — бумажная или электронная.
