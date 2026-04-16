«Позор и бардак»: новая система биометрии парализовала аэропорты ЕС

Международный совет аэропортов (ACI) предупреждает, что новая биометрическая система пограничного контроля EES, которая начала полноценно функционировать с 10 апреля, привела к многочасовым очередям в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, а к летнему туристическому сезону ситуация грозит обернуться «коллапсом», сообщило в среду, 15 апреля, британское издание The Guardian .

Что пошло не так?

Руководитель европейского отделения ACI Оливье Жанковец заявил, что в часы пик пассажиры уже сейчас вынуждены ждать до трех часов.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири назвал систему «полным позором и бардаком» и сравнил ее с «наказанием за Brexit». Он призвал отложить полноценный запуск EES до октября, ссылаясь на очереди до четырех часов в ряде аэропортов.

Претензии к ЕК

Представители отрасли потребовали от Еврокомиссии разрешить пограничным службам полностью приостанавливать работу системы при чрезмерных задержках.

В миланском аэропорту Линате из 156 пассажиров рейса EasyJet в Манчестер на борт успели попасть только 34 человека — остальные 122 не прошли контроль вовремя, и самолет улетел без них. Авиакомпания предложила бесплатный перенос билетов, но отказалась брать на себя ответственность за случившееся.

Еврокомиссия с критикой не согласилась: по ее данным, система работает в штатном режиме, а на оформление одного пассажира уходит в среднем 70 секунд. ACI называет эту цифру нереалистичной — по расчетам организации, реальное время процедуры в пять раз больше.

