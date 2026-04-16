«Позор и бардак»: новая система биометрии парализовала аэропорты ЕС

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
16 апреля 2026, 15:37

«Позор и бардак»: новая система биометрии парализовала аэропорты ЕС

Международный совет аэропортов (ACI) предупреждает, что новая биометрическая система пограничного контроля EES, которая начала полноценно функционировать с 10 апреля, привела к многочасовым очередям в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, а к летнему туристическому сезону ситуация грозит обернуться «коллапсом», сообщило в среду, 15 апреля, британское издание The Guardian.

Международный совет аэропортов (ACI) предупреждает, что новая биометрическая система пограничного контроля EES, которая начала полноценно функционировать с 10 апреля, привела к многочасовым очередям в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, а к летнему туристическому сезону ситуация грозит обернуться «коллапсом», сообщило в среду, 15 апреля, британское издание The Guardian.

Что пошло не так?

Руководитель европейского отделения ACI Оливье Жанковец заявил, что в часы пик пассажиры уже сейчас вынуждены ждать до трех часов.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири назвал систему «полным позором и бардаком» и сравнил ее с «наказанием за Brexit». Он призвал отложить полноценный запуск EES до октября, ссылаясь на очереди до четырех часов в ряде аэропортов.

Претензии к ЕК

Представители отрасли потребовали от Еврокомиссии разрешить пограничным службам полностью приостанавливать работу системы при чрезмерных задержках.

В миланском аэропорту Линате из 156 пассажиров рейса EasyJet в Манчестер на борт успели попасть только 34 человека — остальные 122 не прошли контроль вовремя, и самолет улетел без них. Авиакомпания предложила бесплатный перенос билетов, но отказалась брать на себя ответственность за случившееся.

Еврокомиссия с критикой не согласилась: по ее данным, система работает в штатном режиме, а на оформление одного пассажира уходит в среднем 70 секунд. ACI называет эту цифру нереалистичной — по расчетам организации, реальное время процедуры в пять раз больше.

EES заменила ручную проставку штампов в паспортах: теперь граждане третьих стран при въезде в Шенгенскую зону проходят биометрическую регистрацию — сдают фото и отпечатки пальцев. К 10 апреля 2026 года на систему перешли все 29 стран Шенгена. Граждане Е С, владельцы вида на жительство и дипломаты от процедуры освобождены.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Klimo
Klimo
16 апреля 2026, 16:41
Когда есть 2−3 погранца.Чего ожидать?
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами