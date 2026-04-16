За месяц в ЕС увеличилось еще на 22 тысячи украинцев с временной защитой

Число лиц, получивших статус временной защиты в странах ЕС, на конец февраля 2026 года достигло 4,4 миллиона человек. За последний отчетный месяц этот показатель вырос на 22 415 человек. Об этом сообщает пресс-служба Евростата.
► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
Где украинцев больше всего
Наибольшая доля украинцев с временной защитой сосредоточена в трех странах:
- Германия (1 267 475 человек; 28,8% от общего числа);
- Польша (966 595 человек; 22,0%);
- Чехия (399 630 человек; 9,1%).
В течение февраля прирост числа зарегистрированных лиц наблюдался в 24 странах Евросоюза. Наибольший рост зафиксирован в Германии (+7 245), Чехии (+2 445) и Испании (+2 425). Зато в трех странах произошло уменьшение количества лиц: в Эстонии (-710), Франции (-465) и Люксембурге (-5).
Соотношение и демография
Самый высокий уровень концентрации лиц под защитой на 1000 местных жителей зафиксирован в следующих странах:
- Чехия (36,6);
- Польша (26,5);
- Словакия (26,0).
Средний показатель по ЕС составляет 9,8 на тысячу человек.
По состоянию на 28 февраля 2026 года граждане Украины составляли 98,4% от всех получателей статуса. Демографический состав выглядит следующим образом:
- взрослые женщины — 43,5%;
- несовершеннолетние — 30,2%;
- взрослые мужчины — 26,3%.
Комментарии