Налоговая объяснила, как докупить стаж для пенсии

українська
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
16 апреля 2026, 8:00 Читати українською

Налоговая объяснила, как докупить стаж для пенсии

Стаж можно докупить и это простой способ решить проблему, если для пенсии не хватает нескольких лет. Фактически вы сами платите единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за те периоды, когда не работали официально, и таким образом добавляете их в свой страховой стаж. Об этом пишет ГНС.

Стаж можно докупить и это простой способ решить проблему, если для пенсии не хватает нескольких лет.

Как это сделать

  • Единоразовая оплата за прошлые периоды

Можно сразу оплатить стаж за месяцы, когда вы не работали. В 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 3804,68 грн за каждый месяц. Сумма должна быть внесена полностью — в течение 10 дней после заключения договора.

  • Добровольное участие (ежемесячная оплата)

Можно заключить договор не менее года и платить взносы ежемесячно. В 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 1902,34 грн в месяц.

Куда обращаться и какие документы нужны

Чтобы заключить договор, следует обратиться в налоговую службу по месту жительства с соответствующим заявлением о заключении договора (в электронном или бумажном виде).

К заявлению необходимо приложить:

  • копию документа удостоверяющего личность;
  • копия трудовой книжки (при наличии);
  • справка о страховом стаже (форма ОК-5).

Дополнительно

Если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, подлежащим общеобязательному государственному социальному страхованию, — дополнительно требуется документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве.

Домашнему работнику — копию трудового договора

Важно знать

  • В момент заключения договора вы не должны подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию.
  • Докупить стаж можно только в периоды, когда вы не работали официально и не осуществляли предпринимательскую деятельность.
  • Если вы были застрахованы, но взносы не платили (например, из-за льгот), такой стаж докупить нельзя.
  • Заключить контракт могут граждане от 16 лет.

Невыполнение условий договора может привести к его расторжению в одностороннем порядке, что, в свою очередь, лишает права заключения такого договора в будущем

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

spamer4life
spamer4life
16 апреля 2026, 10:09
Чому не можна докупити одразу весь стаж і вийти на пенсію в 29 років)
kadaad1988
kadaad1988
16 апреля 2026, 10:40
Смысла в этом нет никакого. Очередная попытка, а вдруг кто-то лохонется и отдаст деньги.
