Перемирие сбивает курс: почему доллар утратил военные «завоевания», но избежал стремительного обвала

Доллар США отыграл большую часть роста, вызванного американо-иранским вооруженным конфликтом: временное перемирие восстановило интерес инвесторов к более рискованным активам. В то же время аналитики указывают на стабильный спрос на американские активы и сокращение перспектив снижения процентных ставок в США как на факторы, удерживающие валюту от более существенного падения. Об этом сообщает Reuters.

Что произошло с индексом доллара

Индекс доллара (DXY) — показатель, измеряющий силу американской валюты по отношению к шести основным мировым валютам, — торгуется примерно на уровне 98,20. С начала конфликта DXY взлетел более чем на 3%, достигнув 10-месячного максимума в 100,64 на волне массового перехода инвесторов в защитные активы. С тех пор он вернул большую часть этих завоеваний и остается примерно на 0,5% выше уровня, предшествовавшего началу боевых действий.

Статус доллара как безопасного актива ещё до начала конфликта находился под давлением — из-за хаоса вокруг тарифной политики США и опасений относительно независимости Федеральной резервной системы (ФРС).

В первом полугодии 2025 года доллар упал на 11% на фоне тарифного наступления президента Дональда Трампа и его атак на ФРС. Однако взлет валюты после начала иранской войны доказал: в момент, когда инвесторы ищут безопасности, доллар остается активом первого выбора — даже когда золото и казначейские облигации США традиционно падают.

Почему доллар не продолжает падать

Основная причина — сохранение устойчивого спроса на американские активы. Иностранные вложения в казначейские облигации США (Treasury — долговые бумаги американского правительства) в январе выросли до $9,305 трлн с $9,271 трлн в декабре, что объясняется повышенной доходностью и смещением ожиданий относительно снижения ставок ФРС. В годовом исчислении иностранные вложения увеличились на 8%.

Что касается ставок: рынки закладывали два снижения со стороны ФРС в 2026 году, теперь же рассчитывают максимум на одно, поскольку рост цен на нефть из-за войны создал дополнительное инфляционное давление на регулятора, который и без того занимал выжидательную позицию.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби отметил, что снижение ставок, возможно, придется отложить до 2027 года — в зависимости от того, как долго цены на нефть будут оставаться на повышенном уровне.

Главный экономист и стратег Numera Analytics Хоакин Криц Лара объясняет логику: «Чтобы доллар продолжал падать, необходим отток капитала из США или, по крайней мере, сокращение его притока. Мы просто не видим, чтобы это происходило».

Разница в ставках — ключевой фактор поддержки доллара

Еще один стабилизирующий фактор — разница в уровнях процентных ставок между США и Еврозоной. Спред между 2-летними облигациями Германии и США составляет 1,135 процентного пункта — значительно ниже пика 2018 года в 3,57 п.п., но выше 20-летнего медианного значения в 0,93 п.п. Это означает, что американские долговые бумаги по-прежнему приносят заметно больше дохода, чем европейские аналоги, и это сдерживает отток капитала из доллара.

В то же время Европейский центральный банк (ЕЦБ) может ужесточить свою денежно-кредитную политику из-за энергетического шока. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в эфире Bloomberg TV, что регулятор ещё не принял решение о повышении ставок, поскольку последствия иранской войны для экономики еврозоны остаются неясными.

По словам Лары из Numera, в среднесрочной перспективе разница в ставках по-прежнему «очень сильно в пользу США по сравнению с Европой».

Почему это важно

Текущее состояние доллара отражает противоборство двух сил: геополитической напряжённости, поддерживающей спрос на безопасные активы, и общей тенденции к ослаблению американской валюты, обусловленной структурными дисбалансами в экономике США. Для рядового потребителя это означает сохранение относительной стабильности обменных курсов в краткосрочной перспективе, в то время как рынки внимательно следят за ходом переговоров между Вашингтоном и Тегераном и решениями ФРС по ставкам.