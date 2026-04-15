Перемирие сбивает курс: почему доллар утратил военные «завоевания», но избежал стремительного обвала

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2026, 19:41 Читати українською

Перемирие сбивает курс: почему доллар утратил военные «завоевания», но избежал стремительного обвала

Доллар США отыграл большую часть роста, вызванного американо-иранским вооруженным конфликтом: временное перемирие восстановило интерес инвесторов к более рискованным активам. В то же время аналитики указывают на стабильный спрос на американские активы и сокращение перспектив снижения процентных ставок в США как на факторы, удерживающие валюту от более существенного падения. Об этом сообщает Reuters.

Доллар США отыграл большую часть роста, вызванного американо-иранским вооруженным конфликтом: временное перемирие восстановило интерес инвесторов к более рискованным активам.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что произошло с индексом доллара

Индекс доллара (DXY) — показатель, измеряющий силу американской валюты по отношению к шести основным мировым валютам, — торгуется примерно на уровне 98,20. С начала конфликта DXY взлетел более чем на 3%, достигнув 10-месячного максимума в 100,64 на волне массового перехода инвесторов в защитные активы. С тех пор он вернул большую часть этих завоеваний и остается примерно на 0,5% выше уровня, предшествовавшего началу боевых действий.

Статус доллара как безопасного актива ещё до начала конфликта находился под давлением — из-за хаоса вокруг тарифной политики США и опасений относительно независимости Федеральной резервной системы (ФРС).

В первом полугодии 2025 года доллар упал на 11% на фоне тарифного наступления президента Дональда Трампа и его атак на ФРС. Однако взлет валюты после начала иранской войны доказал: в момент, когда инвесторы ищут безопасности, доллар остается активом первого выбора — даже когда золото и казначейские облигации США традиционно падают.

Почему доллар не продолжает падать

Основная причина — сохранение устойчивого спроса на американские активы. Иностранные вложения в казначейские облигации США (Treasury — долговые бумаги американского правительства) в январе выросли до $9,305 трлн с $9,271 трлн в декабре, что объясняется повышенной доходностью и смещением ожиданий относительно снижения ставок ФРС. В годовом исчислении иностранные вложения увеличились на 8%.

Что касается ставок: рынки закладывали два снижения со стороны ФРС в 2026 году, теперь же рассчитывают максимум на одно, поскольку рост цен на нефть из-за войны создал дополнительное инфляционное давление на регулятора, который и без того занимал выжидательную позицию.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби отметил, что снижение ставок, возможно, придется отложить до 2027 года — в зависимости от того, как долго цены на нефть будут оставаться на повышенном уровне.

Главный экономист и стратег Numera Analytics Хоакин Криц Лара объясняет логику: «Чтобы доллар продолжал падать, необходим отток капитала из США или, по крайней мере, сокращение его притока. Мы просто не видим, чтобы это происходило».

Разница в ставках — ключевой фактор поддержки доллара

Еще один стабилизирующий фактор — разница в уровнях процентных ставок между США и Еврозоной. Спред между 2-летними облигациями Германии и США составляет 1,135 процентного пункта — значительно ниже пика 2018 года в 3,57 п.п., но выше 20-летнего медианного значения в 0,93 п.п. Это означает, что американские долговые бумаги по-прежнему приносят заметно больше дохода, чем европейские аналоги, и это сдерживает отток капитала из доллара.

В то же время Европейский центральный банк (ЕЦБ) может ужесточить свою денежно-кредитную политику из-за энергетического шока. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в эфире Bloomberg TV, что регулятор ещё не принял решение о повышении ставок, поскольку последствия иранской войны для экономики еврозоны остаются неясными.

По словам Лары из Numera, в среднесрочной перспективе разница в ставках по-прежнему «очень сильно в пользу США по сравнению с Европой».

Почему это важно

Текущее состояние доллара отражает противоборство двух сил: геополитической напряжённости, поддерживающей спрос на безопасные активы, и общей тенденции к ослаблению американской валюты, обусловленной структурными дисбалансами в экономике США. Для рядового потребителя это означает сохранение относительной стабильности обменных курсов в краткосрочной перспективе, в то время как рынки внимательно следят за ходом переговоров между Вашингтоном и Тегераном и решениями ФРС по ставкам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами