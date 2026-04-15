Мерседес-бенз представил обновленный электрический лифтбек EQS (фото)

Компания Mercedes-Benz представила обновленную версию флагманского электроседана Mercedes-Benz EQS 2027 модельного года. Главной особенностью новинки стал увеличенный запас хода — до 926 км по циклу WLTP, что примерно на 13% больше по сравнению с предшественником.

Как обновился EQS 2027

Ключевым техническим обновлением стал переход на 800-вольтовую электрическую архитектуру, поддерживающую быструю зарядку постоянным током мощностью до 350 кВт. По данным производителя, это позволяет пополнить запас энергии примерно на 320 км всего за 10 минут при оптимальных условиях.

Также инженеры увеличили емкость батареи и повысили эффективность за счет новых материалов и усовершенствованной химии аккумулятора.

Впервые для серийных моделей Mercedes-Benz внедрена система steer-by-wire, полностью отказывающаяся от механической связи между рулем и колесами.

Интерфейс мультимедийной системы MBUX претерпел значительные изменения — он получил расширенные возможности искусственного интеллекта и интеграцию с облачными сервисами, что должно сделать взаимодействие с автомобилем более интуитивным.

Среди других обновлений — усиленная система рекуперации энергии, современная оптика с микросветодиодами, усовершенствованная пневмоподвеска с функцией прогнозирования дорожных условий, а также поддержка двунаправленной зарядки (V2G и V2H). Для повышения комфорта добавлена HEPA-фильтрация воздуха и даже подогрев ремней безопасности.

Какая стоимость

В Германии Mercedes-Benz EQS уже доступен для заказа по стартовой цене около 94 тысяч евро.