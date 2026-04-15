ЕС переходит на цифровую регистрацию авто

Европейский Союз постепенно отказывается от бумажных свидетельств о регистрации транспортных средств. Соответствующее решение принял Комитет Европарламента по вопросам транспорта и туризма 8 апреля 2026 года. Новые правила предусматривают переход на цифровой формат документов, который станет основным в странах ЕС, пишет Visitukraine.today.

Когда отменят бумажные свидетельства о регистрации автомобилей?

Согласно принятому предложению, у государств-членов ЕС будет три года на внедрение новых правил после официальной публикации нормативных актов Европейским парламентом. По завершении этого переходного периода:

выдача бумажных свидетельств о регистрации автомобилей станет необязательной;

основным документом станет цифровой регистрационный сертификат;

все государственные органы должны перейти на новый формат.

В то же время полностью бумажную форму не отменяют. Она останется доступной по запросу. Это решение принято с учетом людей, которые не имеют постоянного доступа к цифровым технологиям, не пользуются электронными сервисами и нуждаются в физическом документе для удобства. Однако бумажные свидетельства нового образца изменятся — они обязательно будут содержать QR-коды для быстрой проверки информации.

Каким будет цифровой документ?

Цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства станет единым стандартом для всех стран ЕС. Предусматривается, что:

все документы будут содержать одинаковый набор данных;

информация будет унифицирована для всех государств-членов;

проверка автомобиля станет быстрее, в частности при пересечении границ.

После принятия на уровне комитета предложение передадут государствам-членам ЕС для согласования окончательного текста. Следующий важный этап — пленарное заседание Европарламента, которое должно состояться в конце апреля 2026 года. Именно там могут утвердить финальную версию изменений.