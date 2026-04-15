Nova Post расширяет сеть в Нидерландах

Nova Post вышла на рынок Нидерландов в конце октября 2024 года с адресной доставкой по стране, а в 2025 году открыла первое грузовое отделение в Утрехте и первый пункт приема и выдачи посылок в Роттердаме, говорится в сообщении компании.

Развитие сети

Параллельно компания начала развивать еще и партнерскую сеть пунктов выдачи посылок в сотрудничестве с партнером UPS — сегодня клиентам доступно почти 1400 точек по всей стране.

Активное сотрудничество с e-commerce платформами стало следующим этапом развития Nova Post. Так, во втором квартале 2026 года компания планирует интеграцию с Vinted Go, что расширит сеть доставки на более чем 1700 почтоматов и пунктов выдачи для клиентов в самых отдаленных уголках страны.

«Также Nova Post планирует развивать цифровое присутствие в Нидерландах через партнерство с Sendcloud — платформой автоматизации доставки для интернет-магазинов, которая объединяет более 170 логистических операторов. Это позволит бизнес-клиентам работать с Nova Post через единую систему управления доставкой. Кроме того, мы активно ищем партнеров для открытия мини-отделений в Амстердаме, Роттердаме, Гааге, Брэди и Эйндховене», — комментирует Антон Черныш, CEO Nova Post в Нидерландах.

Нидерланды остаются важным рынком для развития Nova Post в Европе. Компания и дальше будет инвестировать в расширение сети, интеграцию с локальными сервисами и развитие продуктов для клиентов и бизнеса.