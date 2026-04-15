Конец «золотой лихорадки»: почему мировые центробанки резко распродают резервы

Центральные банки мира меняют стратегию на рынке драгоценных металлов, переходя от многолетнего накопления к распродаже активов. Главными причинами такого шага стали последствия военных конфликтов, нехватка ликвидности, необходимость стабилизировать национальные валюты и рост расходов на энергоносители и оборону. Об этом сообщает CNBC.

Коррекция цены на фоне геополитической ситуации

Спотовое золото (контракты с немедленной поставкой металла) в настоящее время торгуется на уровне около 4 838 долларов за унцию. С момента своего пика в конце января цена на металл упала примерно на 10−12%, войдя в зону коррекции, несмотря на обострение геополитических рисков. Это резкий разворот по сравнению с прошлогодним ралли, когда именно закупки центральных банков поддерживали цены, несмотря на рост процентных ставок.

«Мы наблюдаем заметные распродажи золота со стороны центральных банков, выступающих в качестве отдельных участников рынка», — отметила в своем комментарии Никки Шилдс, руководительница отдела стратегий по металлам компании MKS Pamp.

Энергетика, оборона и слабые валюты

Аналитики связывают эту тенденцию с реалиями военного времени. Дорогая нефть наносит удар по экономикам, зависимым от импорта, а колебания валютных курсов вынуждают регуляторов более активно вмешиваться в работу финансовых рынков. Кроме того, на государства давит необходимость увеличения расходов.

По словам Шилдс, многие банки «сидели на прибыльной казне, когда цены достигали около 5 000 долларов за унцию». Теперь некоторые из них используют эти резервы для оплаты возросших счетов за энергоносители и оборону или для поддержки слабых национальных валют.

Больше всего под ударом оказались центральные банки развивающихся рынков. Укрепление доллара США и высокая стоимость заимствований усиливают давление на их национальные валюты. Стив Брайс, главный инвестиционный директор Standard Chartered, объясняет: «Слабость валют развивающихся стран вынудила некоторые центральные банки продавать золото для стабилизации курсов».

Кто уже «открыл копилки»

Хотя официальные данные о продаже резервов часто публикуются с задержкой или остаются закрытыми, рынок уже фиксирует конкретные признаки. Согласно отчету исследовательской компании Metals Focus, опубликованному в прошлый четверг, в марте Турция стала самым заметным продавцом. Ее официальные золотые запасы сократились на 131 тонну из-за свопов (операций по временному обмену активами) и прямых продаж, поскольку власти пытались удержать лиру. С начала войны с участием Ирана турецкая лира обновила исторические минимумы, упав еще на 1,7% по отношению к доллару США.

Подобная динамика наблюдается и в других странах. По данным Metals Focus, Россия сократила золотые запасы в последние месяцы, вероятно, для финансирования бюджетного дефицита. Гана также продавала резервы для повышения валютной ликвидности. Даже глава центрального банка Польши, которая была крупнейшим покупателем золота в 2024 и 2025 годах, недавно рассматривала возможность продажи части запасов для финансирования оборонных расходов.

Отсутствие основного поставщика и альтернатив на рынке

Этот сдвиг имеет большое значение, поскольку в последние годы центральные банки были самой мощной опорой рынка золота. По данным World Gold Council, с 2022 по 2024 год они ежегодно покупали более 1 000 тонн, что является историческим рекордом официального спроса. Однако уже в 2025 году объемы закупок снизились до 863 тонн, поскольку рынок столкнулся с высокой волатильностью.

Аналитики банка Natixis отмечают, что распродажи со стороны центральных банков совпали с массовым выходом розничных инвесторов из золота. Еще одним фактором оттока капитала в Natixis называют рост доходности государственных облигаций США — более высокие проценты по долговым бумагам снижают привлекательность золота, которое само по себе не генерирует пассивного дохода.

В то же время крупные держатели резервов, такие как Резервный банк Индии, Народный банк Китая и немецкий Бундесбанк, не раскрывают информацию о своих текущих операциях с металлом. Это подчеркивает ограниченную прозрачность реальных денежных потоков в государственном секторе.

Предпосылки

Согласно данным исторических отчетов World Gold Council, до начала нынешнего кризиса спрос на золото со стороны официальных учреждений был беспрецедентным. В 2024 году мировые центральные банки выкупили 1044 тонны металла, руководствуясь стремлением уменьшить зависимость от доллара и защититься от инфляции. Например, Турция за 2024 год увеличила запасы на 75 тонн золота, что делает нынешнюю распродажу ею 131 тонны всего за один месяц наглядной иллюстрацией экстремальной нехватки ликвидности. Польша, которая в 2024 году добавила к своим резервам более 90 тонн и публично называла золото стратегической опорой безопасности, в настоящее время сталкивается с жестким выбором между накоплением и необходимостью «живых» денег для усиления армии на фоне региональной нестабильности.

Почему это важно

Для глобальной макроэкономики эта тенденция иллюстрирует изменение модели поведения государств в период кризиса. Традиционно золото считается «безопасной гаванью», в которой страны накапливают капитал в преддверии потрясений. Однако нынешнее макроэкономическое давление — сочетание дорогой нефти, сильного доллара США и высоких кредитных ставок — настолько сильное, что государства вынуждены монетизировать свою «подушку безопасности». Это означает, что рынок теряет самого мощного гаранта высоких цен: если центробанки продолжат продавать металл для оплаты счетов и поддержки экономики, золото будет оставаться под давлением, а инвесторам придется искать более доходные альтернативы (вроде гособлигаций) для сохранения стоимости своих портфелей.