Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2026, 13:06 Читати українською

Каждая 8-я польская компания в Украине получила более 100 млн грн дохода

Более 1,1 тысячи компаний с польскими владельцами, подавших финансовую отчетность, зарегистрированы в Украине по данным Единого государственного реестра. 123,01 млрд грн составил доход крупнейших польских компаний в Украине в 2025 году. Это на 20% больше, чем в 2024 году. В то же время, каждая восьмая такая компания получает доход более 100 млн грн. Лидером стала компания ЛТП Украина, управляющая брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, пишет Опендатабот.

Сколько зарегистрировано компаний

1 197 компаний с польскими бенефициарами, подавших финансовую отчетность за 2025 год, зарегистрировано в Украине. В то же время, каждая 8 польская компания получила доход более 100 млн грн — 146 компаний. Их доход составил 123,01 млрд грн в прошлом году. Это на 20% больше, чем в 2024 году.

Среди самых крупных польских компаний в Украине доминирует ритейл. Лидером стала компания ЛТП Украина, управляющая известными брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Ее доход составил почти 17 млрд грн. Следует Радеховский сахар с более чем 10 млрд грн.

В топ лидеров также вошли производитель мебели Модерн-Экспо и дистрибьютор автозапчастей Inter Cars Ukraine — который, к слову, стал единственной компанией с польскими бенефициарами в Индексе Опендатабота 2026 года.

В то же время, некоторым компаниям удалось рекордно увеличить свой доход. Так, компания Элгард, работающая в сфере производства электроэнергии, нарастила свой доход в 38 раз — с 2,7 млн. грн. в 2024 году до 104,3 млн. грн. в 2025-м. Значительные темпы показали компания СМП, которая занимается торговлей мясными продуктами — в 8 раз до 103,7 млн грн дохода и Клико Украина, работающая в сфере торговли компьютерами — в 6,5 раза до 222,2 млн грн.

Около трети бизнесов с польскими владельцами и доходом 100+ млн грн зарегистрированы в Киеве — 46 компаний, еще 16 — в Киевской области. Следует Львовщина — 37 компаний, далее Волынь (11) и Днепропетровщина (6).

Более трети польских компаний с доходом более 100 млн грн работает в сфере оптовой торговли — 54 бизнеса. Следует сфера сельского хозяйства (8), питания (7), ИТ и производства металлических изделий — по 5 компаний в каждой сфере.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами