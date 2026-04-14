«Укрпочта» запускает первые 70 почтаматов в Киеве

Укрпочта запускает первые 70 почтоматов в Киеве и функцию управления посылками в мобильном приложении «Укрпочта 2.0», через несколько недель планируют открыть еще 30 почтоматов в Одессе. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский 14 апреля.

Что это дает клиенту

Клиенты могут бесплатно перенаправлять посылки по Украине и AliExpress и Temu, если отправка еще не поступила в отделение, добавил Смилянский.

Если посылка уже находится в отделении, а клиенту требуется другое отделение или почтомат, в приложении есть возможность перенаправить соответствующую посылку по обычному тарифу.

Посылка будет храниться в почтомате бесплатно до семи дней, в дальнейшем, если клиент ее не отнимет, она будет направлена в ближайшее отделение.

Первые несколько недель для доставки в почтомат доступны предоплаченные посылки, за несколько недель компания планирует запустить оплату в приложении.

«Укрпочта» планирует до конца этого года запустить около 1000 почтоматов, добавил Смилянский.