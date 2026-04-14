Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 апреля 2026, 15:56 Читати українською

Хакеры массово похищают личные данные пользователей Booking.com

Глобальный сервис бронирования жилья Booking.com официально подтвердил факт масштабной утечки конфиденциальной информации своих клиентов. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к именам, электронным адресам, номерам телефонов и деталям бронирований, которые теперь активно используются для целенаправленных мошеннических атак. Об этом сообщает TechCrunch 13 апреля.

Глобальный сервис бронирования жилья Booking.com официально подтвердил факт масштабной утечки конфиденциальной информации своих клиентов.

Масштабы утечки и сокрытие реальной картины

В своих электронных рассылках компания сообщила клиентам, что «неуполномоченные третьи лица» могли получить доступ не только к основным контактным данным, но и к любой информации, которой путешественники обменивались напрямую с отелями через платформу.

Официальный представитель Booking.com Кортни Кемп подтвердила наличие проблемы, отметив, что после обнаружения подозрительной активности компания «приняла меры по локализации инцидента» и обновила PIN-коды для скомпрометированных бронирований. Однако платформа, через которую с 2010 года было совершено 6,8 миллиарда бронирований, явно избегает прозрачности. Руководство отказалось отвечать на вопросы журналистов о точном количестве пострадавших пользователей. Единственное, что компания заявила изданию The Guardian, — это то, что хакеры якобы не получили доступа к финансовой информации.

Фишинг нового уровня

Киберпреступники уже начали активно использовать похищенные базы данных. Один из пострадавших пользователей рассказал, что получил фишинговое сообщение в WhatsApp ещё за несколько недель до официального признания Booking.com. Преступники действовали максимально убедительно, используя реальные детали его бронирования и точные личные данные. Это свидетельствует о том, что цель атаки — не просто сбор массива данных, а их быстрая монетизация через социальную инженерию, когда клиентов обманом заставляют осуществлять переводы «отельерам» или переходить по вредоносным ссылкам.

Системная уязвимость партнеров и история штрафов

Несмотря на попытки Booking.com минимизировать ущерб своей репутации, архитектура платформы страдает давней системной проблемой — низким уровнем кибербезопасности у самих отелей-партнеров. Злоумышленники часто не взламывают серверы самого Booking.com, а атакуют компьютеры на рецепции отелей. Как сообщалось еще в 2024 году, хакеры массово заразили системы регистрации отелей шпионским программным обеспечением, которое делало скриншоты административной панели Booking.com, когда туда заходил персонал.

Этот инцидент — далеко не первый. Согласно данным открытых реестров, в 2021 году нидерландский орган по защите данных (DPA) уже оштрафовал компанию на 475 000 евро за то, что она с опозданием сообщила об утечке данных более 4000 человек. Тогда хакеры также действовали путем кражи логинов сотрудников отелей в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы войти в систему.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
