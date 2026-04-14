Кому принадлежит госдолг Америки в размере $39 триллионов

Кто на самом деле финансирует долг США в размере 39 триллионов долларов , и какая его часть хранится внутри страны, а какая — за рубежом, показал в инфографике Visualcapitalist со ссылкой на ежедневный отчет Министерства финансов США.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Кто владеет долгом США

Для финансирования растущего дефицита США полагаются на широкий круг покупателей, включая отечественные учреждения, иностранные правительства и собственный центральный банк.

Из 39 триллионов долларов валового долга 31,4 триллиона долларов (81%) принадлежат отечественным и иностранным инвесторам.

Остальные 7,6 триллиона долларов (19%) — это внутригосударственный долг, отражающий внутренние государственные операции. Эта сумма примерно вдвое превышает совокупное состояние 20 самых богатых миллиардеров мира.

Долг, принадлежащий государству, отражает долг США перед внешними инвесторами и напрямую влияет на процентные ставки, стоимость займов и финансовые рынки. В отличие от этого, внутренний долг — это деньги, которые правительство должно самому себе, преимущественно из-за таких программ, как социальное обеспечение.

Паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды являются крупнейшими публичными владельцами активов, объем которых составляет 6,6 триллиона долларов, что отражает высокий спрос на безопасные и ликвидные активы.

Федеральная резервная система имеет на своем балансе 4,4 триллиона долларов, что больше, чем у трех крупнейших иностранных кредиторов — Японии, Великобритании и Китая — вместе взятых.

Среди физических лиц Уоррен Баффет, через свою компанию Berkshire Hathaway, является крупнейшим негосударственным владельцем казначейских облигаций США, стоимость активов которого по состоянию на четвертый квартал 2025 года оценивалась в 339 миллиардов долларов.

Что означает высокий долг США для рядового американца?

США входят в десятку стран мира с наибольшей задолженностью по соотношению долга к ВВП, и их долг растет примерно на 1 триллион долларов каждые три месяца. Эта тенденция может повлиять на уровень жизни американцев.

С ростом долга большая доля федерального бюджета уходит на выплату процентов, вытесняя расходы на такие приоритеты, как инфраструктура, оборона и социальные программы.

Чрезмерная задолженность может тормозить рост заработной платы и создание рабочих мест, одновременно способствуя повышению процентных ставок, что делает ипотечные кредиты, займы и долги по кредитным картам более дорогостоящими.

Поскольку государственный долг продолжает расти, его состав и форма собственности остаются критически важными для понимания рисков для финансовых рынков и экономики в целом