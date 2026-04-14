Кому принадлежит госдолг Америки в размере $39 триллионов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 апреля 2026, 9:23 Читати українською

Кому принадлежит госдолг Америки в размере $39 триллионов

Кто на самом деле финансирует долг США в размере 39 триллионов долларов, и какая его часть хранится внутри страны, а какая — за рубежом, показал в инфографике Visualcapitalist со ссылкой на ежедневный отчет Министерства финансов США.

Кто на самом деле финансирует долг США в размере 39 триллионов долларов, и какая его часть хранится внутри страны, а какая — за рубежом, показал в инфографике Visualcapitalist со ссылкой на ежедневный отчет Министерства финансов США.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Кто владеет долгом США

Для финансирования растущего дефицита США полагаются на широкий круг покупателей, включая отечественные учреждения, иностранные правительства и собственный центральный банк.

Из 39 триллионов долларов валового долга 31,4 триллиона долларов (81%) принадлежат отечественным и иностранным инвесторам.

Читайте также: Госдолг в 165 украинских экономик: кому должны США и кто скупает их долги

Остальные 7,6 триллиона долларов (19%) — это внутригосударственный долг, отражающий внутренние государственные операции. Эта сумма примерно вдвое превышает совокупное состояние 20 самых богатых миллиардеров мира.

Долг, принадлежащий государству, отражает долг США перед внешними инвесторами и напрямую влияет на процентные ставки, стоимость займов и финансовые рынки. В отличие от этого, внутренний долг — это деньги, которые правительство должно самому себе, преимущественно из-за таких программ, как социальное обеспечение.

Паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды являются крупнейшими публичными владельцами активов, объем которых составляет 6,6 триллиона долларов, что отражает высокий спрос на безопасные и ликвидные активы.

Федеральная резервная система имеет на своем балансе 4,4 триллиона долларов, что больше, чем у трех крупнейших иностранных кредиторов — Японии, Великобритании и Китая — вместе взятых.

Среди физических лиц Уоррен Баффет, через свою компанию Berkshire Hathaway, является крупнейшим негосударственным владельцем казначейских облигаций США, стоимость активов которого по состоянию на четвертый квартал 2025 года оценивалась в 339 миллиардов долларов.

Что означает высокий долг США для рядового американца?

США входят в десятку стран мира с наибольшей задолженностью по соотношению долга к ВВП, и их долг растет примерно на 1 триллион долларов каждые три месяца. Эта тенденция может повлиять на уровень жизни американцев.

С ростом долга большая доля федерального бюджета уходит на выплату процентов, вытесняя расходы на такие приоритеты, как инфраструктура, оборона и социальные программы.

Чрезмерная задолженность может тормозить рост заработной платы и создание рабочих мест, одновременно способствуя повышению процентных ставок, что делает ипотечные кредиты, займы и долги по кредитным картам более дорогостоящими.

Поскольку государственный долг продолжает расти, его состав и форма собственности остаются критически важными для понимания рисков для финансовых рынков и экономики в целом

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 159 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами