14 апреля 2026, 8:41 Читати українською

ЕЦБ поддержал передачу контроля над крипторинком ESMA: что изменится

Европейский центральный банк (ЕЦБ) поддержал инициативу по передаче надзора за криптовалютным рынком Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA), пишет Incrypted.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) поддержал инициативу по передаче надзора за криптовалютным рынком Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA), пишет Incrypted.

Откуда взялась эта идея

Напомним, регламент MiCA заработал в полную силу в конце 2024 года. В то же время, он закреплял надзор за криптокомпаниями за локальными органами.

В октябре 2025 г. появилась информация, что Еврокомиссия разрабатывает пакет законодательных мер, который передаст эти полномочия ESMA. Причиной является фрагментация локальных правил и, как следствие, серые зоны для контрагентов в этой сфере.

Изменения коснутся не только бирж, а также кастодианов и клиринговых палат. Некоторые страны, например, Франция, поддержали решение Еврокомиссии. Остальные, в которых в основном и происходила регистрация новых контрагентов, а именно Люксембург, Ирландия и Мальта, выступили против.

В начале декабря 2025 года Еврокомиссия опубликовала пакет изменений в законодательную базу по расширению полномочий ESMA. По мнению регулятора, инициативу будет одобрено до конца 2027 года.

Позиция ЕЦБ

В своем заключении организация отметила, что текущая нормативная база для криптокомпаний в ЕС является раздробленной, а потому неэффективной. Различные практики, стандарты и слабая координация создают риски для рынка и финансовой стабильности.

Передача полномочий ESMA рассматривается как способ:

  • выровнять надзор и привести все правила в соответствие;
  • улучшить обмен данными и контроль рисков на уровне всего ЕС;
  • быстрее реагировать на системные проблемы и закрывать серые зоны.

В то же время, ЕЦБ планирует занять собственную нишу в этом процессе. В частности, речь идет об участии в надзоре и разработке стандартов как члена совета ESMA без права голоса.

В то же время, в заключении отмечается, что для осуществления контроля над всей сферой в ЕС регулятору понадобится значительно больше ресурсов. Кроме того, ЕЦБ порекомендовал проводить поэтапную передачу мандата от национальных агентств во избежание проблем и сбоев.

«Интегрированная финансовая система также поможет смягчить финансовую фрагментацию и поддержать эффективную передачу денежно-кредитной политики по всей зоне ЕС. Кроме того, более интегрированная финансовая система с более широкими, более глубокими и ликвидными рынками может расширить возможности диверсификации», — говорится в заключении.

Передача полномочий ESMA приведет к ослаблению национальных регуляторов и усилению правил. В перспективе это может оказать существенное влияние на отрасль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
