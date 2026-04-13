Детинизация или инфляция: почему на самом деле малый бизнес начал массово выписывать чеки

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 апреля 2026, 15:48 Читати українською

Детинизация или инфляция: почему на самом деле малый бизнес начал массово выписывать чеки

В марте 2026 года общий объем выручки, прошедшей через кассовые аппараты (ККА и УККА), достиг 555 млрд грн, что на 22,9% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины 13 апреля.

В марте 2026 года общий объем выручки, прошедшей через кассовые аппараты (ККА и УККА), достиг 555 млрд грн, что на 22,9% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.

Денежное измерение и динамика чеков

В абсолютном выражении фискализированная денежная масса увеличилась на 103,3 млрд грн (для сравнения: в марте прошлого года этот показатель составлял 451,7 млрд грн). Соответственно, среднесуточная сумма официально проведенных расчетов выросла с 14,6 млрд грн до 17,9 млрд грн — то есть ежедневно через кассы проходит на 3,3 млрд грн больше.

В то же время количество самих транзакций растет значительно медленнее. За месяц бизнес сгенерировал 932,9 млн расчетных документов. Это всего на 9% (или 77,3 млн единиц) больше, чем в прошлом году. Ежедневно предприниматели выдавали в среднем 30,1 млн чеков, что на 2,5 млн больше, чем в прошлом году.

Официальная позиция, противоречащая рыночным реалиям

В своём пресс-релизе Налоговая служба представляет эти цифры как прямой результат собственной эффективности. По словам чиновников, рост обусловлен «постепенным переходом плательщиков на прозрачные модели ведения бизнеса» и «последовательной работой» инспекторов — от консультаций до контроля. Ведомство также называет эти показатели свидетельством «роста доверия, ответственности и экономической зрелости налогоплательщиков».

Однако такие заявления игнорируют макроэкономические факторы. Существенная диспропорция между ростом денежной выручки (почти на четверть) и количеством транзакций (всего на 9%) математически указывает на рост среднего чека вследствие инфляции, а не исключительно на внезапный скачок сознания предпринимателей.

Отмена льгот и угроза полных штрафов

Чиновники избегают упоминаний о штрафных механизмах, которые являются главным двигателем так называемой «детинизации». С 1 октября 2023 года в Украине вновь ввели обязательное использование кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей. Однако для плательщиков единого налога 2−3 групп (кроме тех, кто торгует подакцизными и рисковыми товарами) до 31 июля 2025 года действовал льготный период со сниженными штрафами: 25% от стоимости неофициальной продажи за первое нарушение и 50% за каждое последующее.

После окончательного прекращения этих льгот летом 2025 года базовые штрафы вернулись к первоначальному, значительно более строгому уровню — 100% и 150% соответственно. Именно страх потерять полторы стоимости товара из-за финансовых санкций стимулирует малый и средний бизнес более активно выписывать чеки в 2026 году.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
