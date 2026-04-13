Детинизация или инфляция: почему на самом деле малый бизнес начал массово выписывать чеки

В марте 2026 года общий объем выручки, прошедшей через кассовые аппараты (ККА и УККА), достиг 555 млрд грн, что на 22,9% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины 13 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Денежное измерение и динамика чеков

В абсолютном выражении фискализированная денежная масса увеличилась на 103,3 млрд грн (для сравнения: в марте прошлого года этот показатель составлял 451,7 млрд грн). Соответственно, среднесуточная сумма официально проведенных расчетов выросла с 14,6 млрд грн до 17,9 млрд грн — то есть ежедневно через кассы проходит на 3,3 млрд грн больше.

В то же время количество самих транзакций растет значительно медленнее. За месяц бизнес сгенерировал 932,9 млн расчетных документов. Это всего на 9% (или 77,3 млн единиц) больше, чем в прошлом году. Ежедневно предприниматели выдавали в среднем 30,1 млн чеков, что на 2,5 млн больше, чем в прошлом году.

Официальная позиция, противоречащая рыночным реалиям

В своём пресс-релизе Налоговая служба представляет эти цифры как прямой результат собственной эффективности. По словам чиновников, рост обусловлен «постепенным переходом плательщиков на прозрачные модели ведения бизнеса» и «последовательной работой» инспекторов — от консультаций до контроля. Ведомство также называет эти показатели свидетельством «роста доверия, ответственности и экономической зрелости налогоплательщиков».

Однако такие заявления игнорируют макроэкономические факторы. Существенная диспропорция между ростом денежной выручки (почти на четверть) и количеством транзакций (всего на 9%) математически указывает на рост среднего чека вследствие инфляции, а не исключительно на внезапный скачок сознания предпринимателей.

Отмена льгот и угроза полных штрафов

Чиновники избегают упоминаний о штрафных механизмах, которые являются главным двигателем так называемой «детинизации». С 1 октября 2023 года в Украине вновь ввели обязательное использование кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей. Однако для плательщиков единого налога 2−3 групп (кроме тех, кто торгует подакцизными и рисковыми товарами) до 31 июля 2025 года действовал льготный период со сниженными штрафами: 25% от стоимости неофициальной продажи за первое нарушение и 50% за каждое последующее.

После окончательного прекращения этих льгот летом 2025 года базовые штрафы вернулись к первоначальному, значительно более строгому уровню — 100% и 150% соответственно. Именно страх потерять полторы стоимости товара из-за финансовых санкций стимулирует малый и средний бизнес более активно выписывать чеки в 2026 году.