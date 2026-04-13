13 апреля 2026, 12:46

В Украине хотят изменить подход к начислению платы за тепло

В Украине намерены изменить систему начисления коммунальных платежей. Новый законопроект уже зарегистрирован. Он ориентируется на стандарты ЕС по учету и прозрачности, а также имеет целью изменить подходы к формированию платежей для многоквартирных домов. В частности, по части распределения тепловой энергии, пишет mc.today.

Что известно

Законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» зарегистрировали 3 апреля. Документ предусматривает обеспечение справедливого распределения коммунальных услуг.

«Прошлой зимой мы все почувствовали, насколько хрупким является наше жилищно-коммунальное хозяйство. Десятилетиями сфера была недофинансирована. Трубы старые, котельные старые, потери тепла — колоссальные. На модернизацию требуются миллиарды. Еще одна большая проблема — запутанные тарифы. Они занижены, но несправедливы одновременно. Они кажутся низкими, но мы все равно платим за них полную цену, просто не прямо», — написал в Facebook один из инициаторов законопроекта народный депутат Алексей Мовчан.

Новый законопроект предлагает просмотреть саму систему начисления:

  • если в квартире установлены счетчики тепла, то коммунальные платятся исключительно по фактическому потреблению;
  • если счетчиков нет, плату будут начислять в соответствии с площадью жилья;
  • владельцы квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, будут платить только за тепло, идущее от транзитных труб, проходящих через их жилье;
  • если в местах общего пользования, таких как подъезды, коридоры, подвалы отопления нет, плату за него не будут начислять;
  • наконец, затраты на обслуживание внутренних систем горячего водоснабжения войдут непосредственно в тариф.
Роман Мирончук
Комментарии - 3

Qwerty1999
13 апреля 2026, 13:25
Раньше долго и нудно доказывали, что абонплата и техобслуживание должно
быть вынесено за рамки тарифа на тепловую энергию, ссылаясь на практику Европы.

Теперь техобслуживание планируют внести в тариф и опять ссылаются на ЕС.

С таким подходом тарифы вырастут на большие суммы, чем сейчас платим за ТО.
RobinG
13 апреля 2026, 13:58
Конечно вырастут, это же практика Европы. Интересно, а в Европе на практику кого ссылаются?
kadaad1988
13 апреля 2026, 15:03
Очередной мутный закон для поднятия тарифов!
