Только одна страна из 195 может полностью прокормить себя — остальные зависят от импорта (исследование Nature Food)

Продовольственная безопасность — это не только калории, но и способность страны обеспечить население полноценным и сбалансированным рационом. Новое исследование Nature Food показало: только одна страна в мире может самостоятельно покрыть потребности во всех семи ключевых группах продуктов — от зерновых до белковых. Остальные, включая аграрных гигантов, остаются зависимыми от импорта как минимум в одной категории, пишет Visualcapitalist.

Только одна страна охватывает все группы продуктов питания

Гайана — единственная страна, которая может производить достаточно всех семи основных групп продуктов питания для удовлетворения внутреннего спроса. Она не только покрывает все категории, но и превышает потребности в крахмалистых продуктах питания и фруктах, что делает ее явным мировым исключением в продовольственной независимости.

Китай и Вьетнам близки к этим показателям, каждый из которых охватывает шесть из семи групп. Однако оба отстают в производстве молочной продукции, что отражает структурные ограничения в ключевых секторах. Даже ведущие компании по-прежнему полагаются на импорт по крайней мере в одной основной категории.

Богатство не гарантирует продовольственной независимости

Страны с высоким уровнем дохода часто имеют более низкие рейтинги, чем ожидалось. Например, Канада и Соединенные Штаты охватывают лишь четыре из семи групп продуктов питания. Несмотря на значительное производство мяса, молочных продуктов и зерновых, обе страны в значительной степени зависят от импорта фруктов и овощей.

Эта закономерность отражает географию и климат. Северные страны сталкиваются с более короткими вегетационными периодами, что ограничивает внутреннее производство свежих продуктов. Как следствие, даже развитые сельскохозяйственные системы не могут полностью обеспечивать сбалансированное питание внутри страны.

Структурные ограничения формируют региональные разрывы

Ближний Восток и Северная Африка постоянно входят в число наименее самодостаточных регионов. Ограниченные водные ресурсы играют важную роль. В регионе проживает примерно 6% мирового населения, но находится менее 2% возобновляемых водных ресурсов, что ограничивает расширение сельского хозяйства.

Производство рыбы является еще одним серьезным ограничением в мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на Азию приходится 91% продукции аквакультуры. Такая концентрация делает многие страны зависимыми от импорта морепродуктов, даже когда они могут производить мясо или сельскохозяйственные культуры на внутреннем рынке.