Новое оборонное ядро Европы: как четыре страны будут формировать безопасность континента без США

Европа, которая сталкивается с агрессивной россией и больше не может полностью полагаться на США в вопросах безопасности, пытается найти новую модель защиты. Десятилетиями европейцы исходили из того, что их американский союзник придет на помощь в случае прямой угрозы с востока. Однако враждебность президента США Дональда Трампа к Европе — в частности, его заявления во время войны с Ираном — поставила это предположение под сомнение. Теперь главный вопрос — как обеспечить способность Европы защитить себя самостоятельно. Об этом сообщает Foreign Affairs, «Минфин» публикует перевод статьи.

ЕС уже ответил на вызов, создавая новые институты и программы для направления сотен миллиардов евро на более эффективную систему обороны. Впрочем, времени маловато. В июне 2025 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что россия может быть готова применить силу против Альянса уже в течение пяти лет. С этого времени российская авиация нарушала воздушное пространство Эстонии, хакеры атаковали польские энергетические объекты, а дроны проникали на территорию Польши.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это «целенаправленной серой кампанией против Европы». Между тем, по данным Reuters, американские чиновники предупредили европейцев, что к 2027 году именно они должны взять на себя главную ответственность за собственную оборону.

Учитывая эти временные ограничения и разные оценки угроз среди стран Европы, будущее безопасности континента будет решаться не в Брюсселе. Координация на уровне ЕС слишком медленная. В ближайшей перспективе безопасность Европы будет зависеть от решений четырех ключевых государств — Германии, Польши, Франции и Великобритании.

Именно они будут формировать оборонную основу: Германия как главная экономическая и военная сила, Польша как передовая линия сдерживания, а Франция и Британия как носители ядерного потенциала и силы проекции.

Возврат к истокам

Первым шагом к европейской интеграции стало соглашение 1951 года, когда Франция и Германия объединили свои угольные и сталелитейные отрасли. В 1952 году было предложено создать Европейское оборонное сообщество с единой армией, но французский парламент отклонил эту идею. С этого времени оборона оставалась преимущественно национальным делом.

В XXI веке ЕС неоднократно возвращался к оборонной теме, создавая институты типа Европейского оборонного агентства. После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году были запущены новые инициативы — Европейский оборонный фонд и стратегия развития оборонной промышленности.

Сегодня ЕС тратит около $4,6 млрд на совместные оборонные проекты — всего 1% от общих расходов стран-членов. Новая программа Security Action for Europe предусматривает 175 млрд евро кредитов, но ее реализация сталкивается с многочисленными затруднениями.

Альтернативой прямое сотрудничество между странами. Однако даже ближайшие партнеры испытывают проблемы. Например, проект Future Combat Air System (FCAS) между Францией, Германией и Испанией тормозится из-за разногласий: Париж хочет легкий многоцелевой самолет, а Берлин — тяжелый дальнобойный истребитель. Проект оказался под опасностью пересмотра либо даже срыва.

Оборона как драйвер экономики

Многие европейские правительства рассматривают перевооружение как способ оживления экономики. Политики подчеркивают создание рабочих мест и технологическое развитие. Премьер Британии Кир Стармер назвал оборонный сектор «двигателем национального обновления».

Рост наиболее заметен у национальных компаний, таких как Safran и Saab. Немецкий Rheinmetall с 2022 года увеличил свою капитализацию в десять раз.

В целом расходы на оборону в Европе резко возросли: в 2024 году они были на $180 млрд больше, чем в 2021-м. Наибольший вклад внесли Польша (14%) и Германия (30%). Франция и Италия прибавили 17%, а Швеция — всего 4%.

Ключевая четверка

Оборона Европы будет зависеть от четырех стран. Польша и Германия будут нести основную нагрузку сухопутной и воздушной обороны. Франция и Великобритания обеспечат поддержку, в частности, ядерное сдерживание.

Польша активно наращивает вооружение, тратя 4,5% ВВП на оборону. Она закупает технику в США и Южной Корее, в то же время стремясь развивать собственное производство.

Германия, преодолев историческое воздержание, стала одним из лидеров по оборонным расходам. Планируется потратить $750 млрд за четыре года. Берлин все больше ориентируется на собственную промышленность, что уменьшает закупки у партнеров по ЕС.

Франция имеет ключевые преимущества: ядерное оружие, мощные ВВС, флот и возможность быстрого развертывания войск. В то же время, ее финансовые возможности ограничены, а оборонная промышленность в значительной степени ориентирована на экспорт.

Великобритания, несмотря на экономические трудности, сохраняет ядерный потенциал и мобильные силы. Война в Украине и кризис на Ближнем Востоке сблизили Лондон с Европой, однако вопросы сотрудничества с ЕС остаются нерешенными.

Что дальше

В ближайшее десятилетие безопасность Европы будет зависеть от решений этих четырех стран. Они уже активно наращивают военную мощь и постепенно формируют более убедительную систему сдерживания. До 2029 года Германия планирует тратить на оборону около $189 млрд в год — на уровне военной экономики рф.

Хотя такие действия не будут способствовать более глубокой интеграции обороны ЕС, их может хватить для сдерживания россии или даже для предотвращения самого сценария нападения.