Новое оборонное ядро Европы: как четыре страны будут формировать безопасность континента без США

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

Новое оборонное ядро Европы: как четыре страны будут формировать безопасность континента без США

Европа, которая сталкивается с агрессивной россией и больше не может полностью полагаться на США в вопросах безопасности, пытается найти новую модель защиты. Десятилетиями европейцы исходили из того, что их американский союзник придет на помощь в случае прямой угрозы с востока. Однако враждебность президента США Дональда Трампа к Европе — в частности, его заявления во время войны с Ираном — поставила это предположение под сомнение. Теперь главный вопрос — как обеспечить способность Европы защитить себя самостоятельно. Об этом сообщает Foreign Affairs, «Минфин» публикует перевод статьи.

Новое оборонное ядро Европы: как четыре страны будут формировать безопасность континента без США
ЕС уже ответил на вызов, создавая новые институты и программы для направления сотен миллиардов евро на более эффективную систему обороны. Впрочем, времени маловато. В июне 2025 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что россия может быть готова применить силу против Альянса уже в течение пяти лет. С этого времени российская авиация нарушала воздушное пространство Эстонии, хакеры атаковали польские энергетические объекты, а дроны проникали на территорию Польши.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это «целенаправленной серой кампанией против Европы». Между тем, по данным Reuters, американские чиновники предупредили европейцев, что к 2027 году именно они должны взять на себя главную ответственность за собственную оборону.

Учитывая эти временные ограничения и разные оценки угроз среди стран Европы, будущее безопасности континента будет решаться не в Брюсселе. Координация на уровне ЕС слишком медленная. В ближайшей перспективе безопасность Европы будет зависеть от решений четырех ключевых государств — Германии, Польши, Франции и Великобритании.

Именно они будут формировать оборонную основу: Германия как главная экономическая и военная сила, Польша как передовая линия сдерживания, а Франция и Британия как носители ядерного потенциала и силы проекции.

Возврат к истокам

Первым шагом к европейской интеграции стало соглашение 1951 года, когда Франция и Германия объединили свои угольные и сталелитейные отрасли. В 1952 году было предложено создать Европейское оборонное сообщество с единой армией, но французский парламент отклонил эту идею. С этого времени оборона оставалась преимущественно национальным делом.

В XXI веке ЕС неоднократно возвращался к оборонной теме, создавая институты типа Европейского оборонного агентства. После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году были запущены новые инициативы — Европейский оборонный фонд и стратегия развития оборонной промышленности.

Сегодня ЕС тратит около $4,6 млрд на совместные оборонные проекты — всего 1% от общих расходов стран-членов. Новая программа Security Action for Europe предусматривает 175 млрд евро кредитов, но ее реализация сталкивается с многочисленными затруднениями.

Альтернативой прямое сотрудничество между странами. Однако даже ближайшие партнеры испытывают проблемы. Например, проект Future Combat Air System (FCAS) между Францией, Германией и Испанией тормозится из-за разногласий: Париж хочет легкий многоцелевой самолет, а Берлин — тяжелый дальнобойный истребитель. Проект оказался под опасностью пересмотра либо даже срыва.

Оборона как драйвер экономики

Многие европейские правительства рассматривают перевооружение как способ оживления экономики. Политики подчеркивают создание рабочих мест и технологическое развитие. Премьер Британии Кир Стармер назвал оборонный сектор «двигателем национального обновления».

Рост наиболее заметен у национальных компаний, таких как Safran и Saab. Немецкий Rheinmetall с 2022 года увеличил свою капитализацию в десять раз.

В целом расходы на оборону в Европе резко возросли: в 2024 году они были на $180 млрд больше, чем в 2021-м. Наибольший вклад внесли Польша (14%) и Германия (30%). Франция и Италия прибавили 17%, а Швеция — всего 4%.

Ключевая четверка

Оборона Европы будет зависеть от четырех стран. Польша и Германия будут нести основную нагрузку сухопутной и воздушной обороны. Франция и Великобритания обеспечат поддержку, в частности, ядерное сдерживание.

Польша активно наращивает вооружение, тратя 4,5% ВВП на оборону. Она закупает технику в США и Южной Корее, в то же время стремясь развивать собственное производство.

Германия, преодолев историческое воздержание, стала одним из лидеров по оборонным расходам. Планируется потратить $750 млрд за четыре года. Берлин все больше ориентируется на собственную промышленность, что уменьшает закупки у партнеров по ЕС.

Франция имеет ключевые преимущества: ядерное оружие, мощные ВВС, флот и возможность быстрого развертывания войск. В то же время, ее финансовые возможности ограничены, а оборонная промышленность в значительной степени ориентирована на экспорт.

Великобритания, несмотря на экономические трудности, сохраняет ядерный потенциал и мобильные силы. Война в Украине и кризис на Ближнем Востоке сблизили Лондон с Европой, однако вопросы сотрудничества с ЕС остаются нерешенными.

Что дальше

В ближайшее десятилетие безопасность Европы будет зависеть от решений этих четырех стран. Они уже активно наращивают военную мощь и постепенно формируют более убедительную систему сдерживания. До 2029 года Германия планирует тратить на оборону около $189 млрд в год — на уровне военной экономики рф.

Хотя такие действия не будут способствовать более глубокой интеграции обороны ЕС, их может хватить для сдерживания россии или даже для предотвращения самого сценария нападения.

Комментарии - 1

bosyak
bosyak
10 апреля 2026, 15:43
«Німеччина — як головна … військова сила» — шо за бред? І якщо польша єдина військова сила (яка ніколи не воювала) то хто буде боронити цей альянс? Напевно, франція і брити будуть херачити ядеркою по території польщі, поки німецьки війська (всі два танкових батальону) будуть оформлювати дозвіл на перетин кордону.

Ну маячня ж…
