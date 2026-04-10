Bitget запускает новый продукт Pre-IPO с SpaceX в качестве первого листинга

Bitget, крупнейшая в мире Universal Exchange (UEX), объявила о запуске IPO Prime — нового рыночного инструмента, который позволяет пользователям получать доступ и торговать экспозицией к компаниям-«единорогам» до выхода на IPO, таким как SpaceX.

Решение реализовано при поддержке Republic и знаменует собой расширение за пределы традиционной торговли на вторичном рынке. Теперь пользователи могут участвовать в создании стоимости компаний еще до их выхода на публичные рынки — этапе, который ранее был доступен преимущественно институциональным инвесторам и частным инвестиционным сетям. С помощью IPO Prime Bitget расширяет концепцию Universal Exchange, соединяя частные и публичные рынки.

IPO Prime работает по модели подписки: пользователи могут подавать заявки на распределение токенизированных активов, привязанных к конкретным компаниям. Лимиты распределения зависят от уровня пользователя, при этом более высокие квоты доступны для VIP-клиентов. После этапа подписки активы переходят на внебиржевой (OTC) рынок внутри платформы, где обеспечивается непрерывное ценообразование, торговля и обращение в структурированной среде.

Первым предложением в рамках IPO Prime стал preSPAX — цифровой актив, отражающий экономическую динамику SpaceX после ее потенциального выхода на биржу. Будучи одной из самых обсуждаемых частных компаний в мире, SpaceX представляет собой пример высокорослого актива, доступ к которому ранее был ограничен для розничных инвесторов.

«С самого начала существования финансовых рынков доступ к pre-IPO возможностям был ограничен и эксклюзивен», — отметила Gracy Chen, CEO Bitget. «IPO Prime позволяет пользователям участвовать в росте компаний на более раннем этапе и с возможностью непрерывной торговли. Это меняет подход к инвестициям в новые компании и дает розничным инвесторам шанс войти на ранней стадии. Это часть нашей стратегии по построению UEX и демократизации доступа к финансовым возможностям».

В честь запуска Bitget проведет два раунда аирдропа токенов preSPAX для соответствующих VIP-пользователей 13 апреля 2026 года в 10:00 (UTC), предоставляя ранним участникам дополнительную экспозицию. Официальный запуск токена preSPAX состоится 21 апреля 2026 года в 12:00 (UTC). Период подписки начнется 18 апреля 2026 года в 18:00 и завершится 21 апреля 2026 года в 18:00 (UTC), а распределение токенов пройдёт 21 апреля с 18:00 до 22:00 (UTC).

Запуск IPO Prime отражает новый подход к доступу к традиционным финансовым возможностям. По мере размывания границ между классами активов платформы расширяют функциональность, включая участие в ранних стадиях рынков. В рамках модели Universal Exchange от Bitget IPO Prime становится ещё одним шагом к созданию единой экосистемы для работы с различными финансовыми инструментами.

Больше информации о Bitget İPO Prime и preSPAX здесь.

Дисклеймер: данный материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или предложением купить или продать активы. Продукт может быть недоступен в некоторых юрисдикциях. Он представляет собой лишь отражение потенциальной экономической выгоды от роста SpaceX и не является прямой инвестицией в компанию. SpaceX не одобряла и не авторизовывала данный продукт. Торговля цифровыми активами связана с высокими рисками, включая возможность полной потери инвестиций. Перед инвестированием рекомендуется учитывать местное законодательство и консультироваться с независимыми специалистами.