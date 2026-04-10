Как новый финансовый инструмент заставит кредиты работать по-новому

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подал на регистрацию проект закона «О секьюритизации и облигациях с покрытием». Документ предлагает ввести новые инструменты привлечения капитала в украинскую экономику путем переноса части кредитных рисков на инвесторов. Об этом сообщает Telegram-канал председателя комитета Даниила Гетманцева.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Принципы работы новых инструментов

Заявленная цель законодательной инициативы заключается в снижении рисков банковского кредитования и высвобождении дополнительных финансовых ресурсов. Законопроект, разработанный совместно с обновленным составом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), основан на двух ключевых механизмах:

Секьюритизация: финансовая процедура, в ходе которой обычные кредиты преобразуются в ценные бумаги. Впоследствии их продают инвесторам, которые берут на себя часть риска в случае невозврата долга.

Облигации с покрытием: инструмент, позволяющий банкам привлекать дополнительные средства посредством эмиссии долговых бумаг, в которых в качестве гарантии (обеспечения) выступает четко определенный пул банковских активов.

По расчетам инициаторов, такие инструменты должны упростить для банков процесс выдачи кредитов, а инвесторам — предоставить новые каналы для вложения капитала. В частности, речь идет о расширении возможностей для финансирования программ строительства доступного жилья, поскольку это направление объективно требует «долгосрочных» и относительно недорогих финансовых ресурсов.

Ожидания и предварительные заявления

Председатель профильного комитета Даниил Гетманцев охарактеризовал появление документа как «крайне важный этап запуска фондового рынка». Стоит отметить, что регистрация законопроекта является формальным продолжением февральских заявлений главы НКЦБФР Алексея Семенюка. Тогда он анонсировал намерения комиссии добиться принятия закона о секьюритизации в течение текущего года, чтобы обеспечить запуск компаний специального назначения (SPV) и выпуск обеспеченных активами ценных бумаг.

Как это работает

Как следует из обнародованных концепций НКЦБФР, украинский законопроект разрабатывался с учетом европейских директив, в частности требований Регламента Е С № 2017/2402 об общих правилах секьюритизации и европейского инфраструктурного регламента (EMIR). Классическая западная модель работает так: банк выдает кредит, затем продает этот долг созданной компании специального назначения (SPV), которая эмитирует под кредиты ценные бумаги и реализует их на фондовом рынке.

Например, в Европе общая стоимость ценных бумаг, обеспеченных исключительно ипотечными активами, исторически измеряется триллионами евро. Однако, чтобы механизм заработал в Украине, закон должен урегулировать деятельность так называемых торговых репозиториев (баз данных, где фиксируются сделки) и юридически защитить специализированных эмитентов от рисков неконтролируемого банкротства до момента полного расчета с инвесторами.