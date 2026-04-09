Евро восстанавливается, доллар слабеет: как изменился баланс валют в мире

Экономическое здоровье, торговые потоки и финансовая стабильность — среди прочих факторов — продолжают играть центральную роль в формировании того, как валюты функционируют в мире. На этом графике проанализировано, как наиболее активно торговались валюты мира в 2025 году, пишет Visualcapitalis.

Доминирование доллара

Среди развитых экономик доллар США продолжает доминировать в мировой торговле валютой, со среднесуточным оборотом в 8,56 триллиона долларов, согласно данным BIS.

Евро — 2,77 триллиона долларов, тогда как японская иена (JPY) остается самой торгуемой валютой в Азии.

Несмотря на это доминирование, 2025 год оказался слабым для валют развитых рынков в целом, в частности для доллара США, который упал на 9,1% на фоне замедления экономического роста и изменения ожиданий относительно процентных ставок.

Евро стал заметным исключением, поднявшись на 13,0% благодаря ослаблению инфляционного давления и улучшению ожиданий относительно роста во всем регионе.

Между тем японская иена осталась практически неизменной, выросши лишь на 0,1% по отношению к доллару США, что отражает сохранение расхождений в денежно-кредитной политике между США и Японией.

Развивающиеся рынки берут на себя инициативу

В то же время многие валюты развивающихся стран продемонстрировали значительный рост в 2025 году, выиграв от перераспределения потоков капитала и улучшения настроений инвесторов.

Мексиканское песо возглавило мировые показатели, выросши на 15,3% по отношению к доллару США, тогда как южноафриканский ранд продолжил рост на 13,5%, что свидетельствует о восстановлении устойчивости валют в некоторых частях Латинской Америки и Африки.

Однако не все валюты развивающихся стран выросли. Индийская рупия снизилась на 4,8% по отношению к доллару США из-за структурных проблем и оттока капитала.

На Ближнем Востоке дирхам ОАЭ оставался стабильным благодаря привязке к доллару США, что фактически отражает динамику доллара.

Изменение валютного ландшафта

Расхождение между валютами развитых рынков и развивающихся рынков в 2025 году подчеркивает, насколько быстро может меняться динамика мировых валют.

С падением курса доллара США капитал переориентировался в сторону валют с более высокой доходностью и ранее низкими показателями, что привело к сильному восстановлению на нескольких развивающихся рынках.

Для инвесторов такая обстановка подчеркивает важность отслеживания относительной экономической силы, направления политики центрального банка и влияния на экономики, ориентированные на сырьевые товары.