Экономическое здоровье, торговые потоки и финансовая стабильность — среди прочих факторов — продолжают играть центральную роль в формировании того, как валюты функционируют в мире. На этом графике проанализировано, как наиболее активно торговались валюты мира в 2025 году, пишет Visualcapitalis.
Евро восстанавливается, доллар слабеет: как изменился баланс валют в мире
Доминирование доллара
Среди развитых экономик доллар США продолжает доминировать в мировой торговле валютой, со среднесуточным оборотом в 8,56 триллиона долларов, согласно данным BIS.
Евро — 2,77 триллиона долларов, тогда как японская иена (JPY) остается самой торгуемой валютой в Азии.
Несмотря на это доминирование, 2025 год оказался слабым для валют развитых рынков в целом, в частности для доллара США, который упал на 9,1% на фоне замедления экономического роста и изменения ожиданий относительно процентных ставок.
Евро стал заметным исключением, поднявшись на 13,0% благодаря ослаблению инфляционного давления и улучшению ожиданий относительно роста во всем регионе.
Между тем японская иена осталась практически неизменной, выросши лишь на 0,1% по отношению к доллару США, что отражает сохранение расхождений в денежно-кредитной политике между США и Японией.
Развивающиеся рынки берут на себя инициативу
В то же время многие валюты развивающихся стран продемонстрировали значительный рост в 2025 году, выиграв от перераспределения потоков капитала и улучшения настроений инвесторов.
Мексиканское песо возглавило мировые показатели, выросши на 15,3% по отношению к доллару США, тогда как южноафриканский ранд продолжил рост на 13,5%, что свидетельствует о восстановлении устойчивости валют в некоторых частях Латинской Америки и Африки.
Однако не все валюты развивающихся стран выросли. Индийская рупия снизилась на 4,8% по отношению к доллару США из-за структурных проблем и оттока капитала.
На Ближнем Востоке дирхам ОАЭ оставался стабильным благодаря привязке к доллару США, что фактически отражает динамику доллара.
Изменение валютного ландшафта
Расхождение между валютами развитых рынков и развивающихся рынков в 2025 году подчеркивает, насколько быстро может меняться динамика мировых валют.
С падением курса доллара США капитал переориентировался в сторону валют с более высокой доходностью и ранее низкими показателями, что привело к сильному восстановлению на нескольких развивающихся рынках.
Для инвесторов такая обстановка подчеркивает важность отслеживания относительной экономической силы, направления политики центрального банка и влияния на экономики, ориентированные на сырьевые товары.
