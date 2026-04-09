Рынок земли активизировался: стоимость паев подскочила на 10%

Средняя цена сельскохозяйственной земли в Украине в марте 2026 года выросла по сравнению с февралем на 10,6% с 69,78 до 77,153 тыс. грн/га, но все еще не достигла рекордного уровня 95,768 грн/га, зафиксированного в январе 2026 года, сообщает Зерновая биржа.

Сколько стоит земля в регионах

Цены на сельскохозяйственные участки существенно разнятся в зависимости от регионов. Так, в марте средняя цена земли в Ивано-Франковской области составляла 173,5 тыс. грн/га, в Киевской — 161,6 тыс. грн/га, тогда как в Херсонской — 35,7 тыс. грн/га, Запорожской — 41,8 тыс. грн/га и Сумской — 42 тыс. грн/га.

В марте было продано почти 24 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, что стало наибольшим показателем этого года.

Рост цен на землю свидетельствует об усилении спроса и активизации рынка, хотя пока средняя цена остается ниже исторического рекорда, установленного в январе этого года.