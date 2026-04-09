Верховная Рада 9 апреля приняла законопроект № 13705-д об упрощении процесса подтверждения страхового стажа.
Рада поддержала упрощение процесса подтверждения страхового стажа украинцев
«За» законопроект № 13705-д проголосовало 242 народных избранника. Этим документом вносятся изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» по подтверждению страхового стажа.
Цель документа
Целью документа является усовершенствование правовых механизмов подтверждения страхового стажа и упрощение процедур назначения и перерасчета пенсий для людей, у которых отсутствуют необходимые документы из-за потери архивов, ликвидации предприятий, временной оккупации территорий
Что предусматривает закон
он обязывает Пенсионный фонд Украины информировать человека при отсутствии в публичных электронных реестрах сведений, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, а также о порядке подтверждения страхового стажа, в том числе в судебном порядке;
зачисление в страховой стаж для определения права на пенсию периодов работы, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя задолженности по уплате страховых взносов и при условии предоставления им за такие периоды отчетности;
При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании:
- имеющихся документов, содержащих сведения о периодах работы;
- показаний не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной с ним работе в случаях и порядке, определенных правительством;
- решение суда об установлении периода пребывания в трудовых отношениях и характере выполняемой работы.
