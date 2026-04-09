українська
9 апреля 2026, 8:00

Ощадбанк заявляет о фальсификации видео со стороны венгерского NAV

Ощадбанк, автомобиль которого с наличными деньгами и золотом был задержан в Венгрии в начале марта, отреагировал на заявление Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии (NAV) о том, что расследование венгерской стороны указывает на то, что перевозка украинских денег якобы может иметь признаки преступления. В Ощаде, в частности, заявили, что опубликованное NAV видео с инкассатором является сфальсифицированным.

Позиция Ощадбанка

В заявлении банк подчеркнул, что в самой Венгрии подтвердили, что перевозившиеся банкноты были новыми и не находились в обращении. Это, как отмечают в Ощадбанке, соответствует законной деятельности в соответствии с международным соглашением с Райффайзенбанком (Австрия).

В то же время в видео, ссылку на которое обнародовала NAV, есть признаки фальсификации — добавленная к видео в субтитрах на венгерском языке фраза о «коррупционных деньгах» отсутствует в оригинальной звуковой дорожке.

«Ощадбанк официально заявляет, что опубликованное видео было сфальсифицировано (…) Именно на этой специально добавленной фразе и основываются выводы NAV в привязке этого видео к делу о незаконном удержании средств Ощадбанка», — подчеркнули в финучреждении.

Ощадбанк резко раскритиковал действия NAV, в частности публикацию видео, которое, вероятно, было снято на мобильный телефон одного из задержанных инкассаторов. Банк подчеркнул, что задержанные граждане Украины имеют статус лишь свидетелей, и в течение почти месяца следственные органы Венгрии не предоставили ответа на запросы о правовых основаниях удержания имущества, в частности мобильного телефона одного из сотрудников банка.

«При таких обстоятельствах банк считает, что изъятие телефона, его удержание и доступ к его содержимому являются противоправными. Соответственно, публикация видео, полученного с этого устройства, также является незаконной», — заявили в Ощадбанке.

В то же время, как утверждают в финучреждении, обнародованное венгерской стороной видео является архивным, снятым 10 марта 2025 года вблизи Вены. По данным банка, тогда бригада должна была распечатать документы (CMR, упаковочный лист, инвойс, тикет) на парковке из-за поломки инвертора в машине.

Документы, фигурирующие в видео, были заверены печатью и прошли таможенное оформление в Венгрии и Украине, добавили в финучреждении. Выбор парковочной площадки для доступа к электросети обусловлен тем, что бригада инкассаторов на коротких маршрутах (продолжительностью три суток) не пользуется гостиницами, автомобили оборудованы мобильными кроватями для ночлега, поясняется в заявлении.

Возврат средств и золота

«Ощадбанк требует немедленного возврата всех незаконно изъятых средств и ценностей и оставляет за собой право на юридические действия против распространения дезинформации», — подчеркнули в банке.

Венгерская налоговая ранее заявила о якобы наличии у следствия доказательств, указывающих, что обстоятельства перевозки украинских средств через Венгрию якобы неясны, а происхождение и использование 40 миллионов долларов и 35 миллионов евро наличными, а также девяти килограммов золотых слитков — могут составлять преступление.

В NAV утверждают, что деньги якобы напечатал итальянский банк, а в перевозках участвовал не только «Ощадбанк», но и польский и гибралтарский банки.

По утверждению венгерской стороны, на обнародованном видео, которое якобы подтверждает подозрения, бывший украинский генерал СБУ якобы подделывает документы в туалете на заправке, а члены бригады говорят о «коррупционных деньгах».

Предыстория

5 марта венгерский антитеррористический спецподразделение ТЕК задержало два инкассаторских автомобиля Ощадбанка, перевозивших более 75 миллионов долларов и евро в различной валюте, а также девять килограммов золота стоимостью около 82 миллионов долларов.

Семерых задержанных инкассаторов впоследствии освободили, позже — вернули автомобили, но валюту и золото Венгрия удерживает. В Украине открыли уголовные производства по фактам похищения людей и имущества.

Роман Мирончук
