В украинской энергосистеме сохраняется напряженная ситуация: из-за последствий атак и пикового вечернего потребления усиливаются ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня вечером во всех регионах будут действовать графики отключения света
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Когда ждать отключения?
Сегодня, 8 апреля, во всех регионах Украины будут использованы графики почасовых отключений с 19:00 до 22:00.
Причины дефицита
Главным фактором остается дефицит мощности, вызванный предварительными российскими ударами по объектам генерации и передаче электроэнергии. В условиях высокого потребления существующего поколения не хватает для полного покрытия потребностей всех пользователей без риска для стабильности системы.
Как узнать график?
Точное время и продолжительность обесточиваний по конкретному адресу можно проверить на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе:
Энергетики призывают граждан проявить солидарность и ответственность:
- Минимизируйте мощные приборы в вечерние часы.
- Используйте энергию экономно, даже когда свет появляется по графику.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии