В Украине заработало мобильное приложение «1545», которое позволяет гражданам быстро подавать обращения в органы государственной власти и отслеживать их рассмотрение. Новый сервис должен упростить коммуникацию с государством. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В Украине запустили мобильное приложение «1545» для обращений к власти
Как работает приложение
Новый сервис дополняет уже существующие каналы связи — правительственную «горячую линию» 1545 г., официальные сайты и Правительственный портал, через которые можно обращаться круглосуточно.
Потребность в создании мобильного приложения возникла из-за значительного роста количества обращений, а также усложнения социальной ситуации во время военного положения. Новый инструмент должен упростить коммуникацию граждан с государственными органами и частично снизить нагрузку на местные органы власти.
Приложение «1545» позволяет самостоятельно подавать обращения, отслеживать их статус и получать консультации специалистов.
Сервис уже доступен для скачивания в App Store и Google Play. Для использования необходимо зарегистрироваться или войти в систему по имеющимся учетным данным Правительственного контактного центра.
В личном кабинете пользователи могут создавать новые обращения и контролировать их рассмотрение.
