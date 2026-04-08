Нынешний нефтяной кризис стал самым масштабным в этом столетии (инфографика)

В течение первого месяца открытого военного конфликта между США, Израилем и Ираном мировые цены на нефть марки Brent взлетели на 80%. Главным драйвером паники на глобальных рынках стало фактическое блокирование Ормузского пролива, что сделало текущий кризис самым масштабным нефтяным шоком XXI века, который по темпам роста стоимости энергоносителей обогнал последствия «Арабской весны» и войны в Ираке.

Блокировка протока и рекордный рост котировок

Исторический анализ реакции нефтяного рынка на геополитические события свидетельствует о четкой закономерности: любая угроза физическим поставкам сырья мгновенно толкает цены вверх. Однако динамика текущего кризиса оказалась совершенно аномальной. С начала военных действий 27 февраля 2026 года эталонная марка нефти Brent (которая определяет ценообразование для около 70% всей нефти, торгуемой в мире) продемонстрировала вертикальный скачок. По состоянию на 2 апреля — всего на 34-й день конфликта — котировки выросли на 80%.

Критическая зависимость глобальной логистики от Ормузского пролива стала ключевым фактором этого роста. В обычных условиях через этот узкий морской коридор проходит около 20 % мировых поставок нефти. Его закрытие привело к мгновенному физическому дефициту, который участники рынка сейчас активно учитывают в цене фьючерсов.

Историческая перспектива: когда войны приводили к росту цен

По сравнению с предыдущими конфликтами этого века, которые угрожали нефтедобывающим регионам, нынешний ценовой шок выглядит самым радикальным. Динамика роста стоимости нефти марки Brent в первые 60 дней после ключевых событий прошлого была значительно сдержаннее:

«Арабская весна»: цены выросли примерно на 20%.

Война в Ираке: рост составил около 15% (отсчет 60-дневного периода ведётся с момента одобрения атаки Конгрессом США). Важно отметить, что этот ценовой скачок также был подкреплен национальной забастовкой в Венесуэле, из-за которой добыча нефти в этой стране обвалилась на 90% — с 3,2 млн до 50 тысяч баррелей в сутки.

Российско-украинская война: котировки выросли примерно на 10 % в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Кризисы спроса: когда экономика останавливается

Совершенно противоположную реакцию демонстрирует нефтяной рынок в ходе событий, подрывающих глобальный экономический спрос. Если войны на Ближнем Востоке вызывают дефицит предложения, то масштабные финансовые или эпидемиологические катастрофы приводят к избытку сырья и обвалу цен:

Террористические атаки 11 сентября и война в Афганистане: цены упали более чем на 10% из-за паралича международной авиации и опасений инвесторов по поводу глобального терроризма.

Великий финансовый кризис 2008 года: прекращение кредитования и падение промышленного производства привели к обвалу цен на нефть на 60%.

Пандемия COVID-19: жесткие локдауны привели к беспрецедентному обвалу потребления — в течение 60 дней после объявления ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения цены рухнули почти на 80%.

Стратегическая уязвимость мировой логистики

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), через Ормузский пролив ежедневно транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Более 80% этого объема исторически направляется на азиатские рынки (в частности, в Китай, Индию, Японию и Южную Корею, промышленность которых критически зависит от этих поставок). Помимо сырой нефти, пролив является крайне важной артерией для транзита сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ (почти 20% мировой торговли СПГ). Альтернативные трубопроводные мощности Саудовской Аравии и ОАЭ в обход пролива способны компенсировать лишь от 3,5 до 5,5 млн баррелей в сутки. Это делает перекрытие Ормуза не просто региональной логистической проблемой, а фактором гарантированного коллапса всей мировой энергетической архитектуры.