Япония утвердила рекордный государственный бюджет в размере 122 трлн иен

Японский парламент окончательно утвердил беспрецедентный по своим масштабам государственный бюджет на 2026 финансовый год. Сумма в размере 122,3 трлн иен (примерно 664 млрд евро) стала абсолютным историческим рекордом для страны. Этот шаг отражает курс нового премьер-министра Санаэ Такаичи на агрессивную экспансионистскую фискальную политику, даже несмотря на угрозу неконтролируемой инфляции и рекордного государственного долга. Об этом сообщает Euronews.

Политический кризис и временные меры

Процесс принятия бюджета сопровождался серьезными политическими трудностями. Нижняя палата парламента, где доминирует правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Такаичи (она имеет там большинство в две трети голосов), одобрила документ еще 13 марта. Однако в Верхней палате возникли проблемы: ЛДП и ее коалиционному партнеру («Японской инновационной партии») не хватало четырех мест для абсолютного большинства в 247-местном органе.

Из-за этого правительство было вынуждено пойти на беспрецедентный шаг: 30 марта был принят временный чрезвычайный бюджет. Это произошло впервые за последние 11 лет. Главной причиной такого сбоя стало решение Санаэ Такаичи провести досрочные всеобщие выборы в феврале — месяце, который обычно посвящен подробным бюджетным дебатам (это были первые выборы в феврале с 1990 года). Только во вторник, 7 апреля, Верхняя палата наконец дала зеленый свет полноценному финансированию государства.

На что уйдут миллиарды: социальная сфера и милитаризация

Структура нового бюджета ясно демонстрирует приоритеты правительства Такаичи. Львиная доля расходов — 39 трлн иен (211,7 млрд евро), или около 32 % от общей суммы, — направлена на социальное обеспечение. Из них 700 млрд иен (3,8 млрд евро) дополнительно выделяются на бесплатное обучение в старших классах и питание в государственных начальных школах (еще 370 млрд иен на эти цели выделят местные органы власти).

Отдельной, стратегически важной статьёй стало финансирование оборонного сектора. Бюджет предусматривает рекордные 8,8 трлн иен (47,7 млрд евро) на военные нужды, что на 300 млрд иен (1,6 млрд евро) больше прошлогоднего показателя. Укрепление обороноспособности страны является одной из ключевых политических целей нового премьера.

Риски: инфляция, долги и иранский фактор

Критики бьют тревогу: рекордный пакет расходов грозит усугубить именно те экономические проблемы, с которыми Япония пытается бороться. В настоящее время государственный долг страны превышает 250% ВВП — это абсолютный антирекорд среди всех крупных экономик мира. Поскольку собственных доходов Японии не хватает, бюджет в 122,3 трлн иен придется частично финансировать за счет новых массивных заимствований.

Ситуация осложняется тем, что базовая инфляция в стране уже держится выше целевого показателя Банка Японии в 2%, а иена находится под постоянным давлением в сторону снижения. Рост доходности государственных облигаций свидетельствует о беспокойстве рынков: слишком мягкая фискальная политика правительства может свести на нет усилия центрального банка по нормализации денежно-кредитной политики.

Дополнительным ударом для японской экономики стал кризис на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта с Ираном и угрозы блокирования Ормузского пролива энергетическая безопасность Японии оказалась под угрозой: страна импортирует с Ближнего Востока более 90 % сырой нефти. Эксперты предупреждают, что без надежного плана сокращения долга рекордные бюджетные вливания могут не стимулировать рост, а наоборот — подорвать остатки экономической устойчивости Японии в условиях глобальной нестабильности.