New York Times утверждает, что нашла таинственного создателя биткойна Сатоши Накамото

Журналисты The New York Times после года архивных исследований и личных встреч пришли к выводу , что создателем биткойна под псевдонимом Satoshi Nakamoto является 55-летний британский криптограф Адам Бек — основатель компании Blockstream и изобретатель протокола Hashcash. Сам Бек свою причастность отрицает: по его словам, все совпадения — лишь совпадения. Это уже не первая попытка раскрыть личность Сатоши, и ни одна из них до сих пор не получила неопровержимого подтверждения.

На чем основана эта версия

Отправной точкой для журналистов стал документальный фильм HBO «Money Electric: The Bitcoin Mystery» (2024), в котором создателя биткойна — без убедительных доказательств — идентифицировали как канадского разработчика Питера Тодда. Во время просмотра фильма журналист Джон Карриру обратил внимание на поведение Бека в одной из сцен: когда документалист назвал его среди подозреваемых, криптограф, по описанию журналиста, напрягся, категорически отверг обвинения и попросил убрать камеру.

В течение следующего года Карриру проанализировал тысячи сообщений в криптографических рассылках 1990-х годов — прежде всего архивы переписки Cypherpunks (группа анархистов-криптографов, основанная в начале 1990-х), а также сотни электронных писем, которые Сатоши отправлял финскому программисту Марти Малми в первые годы существования биткойна. К работе он также привлек журналиста The New York Times Дилана Фридмана для компьютерного анализа текстов.

Версия Карриру основана на ряде параллелей между текстами Бека и Сатоши Накамото.

В 1997—1999 годах Бек в переписке Cypherpunks описывал концепцию децентрализованной электронной наличности, которая была бы независима от банков, обеспечивала анонимность участников, имела встроенный дефицит для сдерживания инфляции и не требовала доверия к какому-либо посреднику.

Все эти принципы позже легли в основу биткоина, отмечает журналист.

Кроме того, Бек в 1998 году предложил объединить свой Hashcash с концепцией b-money, разработанной другим участником Cypherpunks Вэем Даем — именно так, по словам самого Сатоши, и был построен биткоин.

Одновременно журналист заметил сходства в стиле письма: оба автора ставили два пробела между предложениями, путали «it's» и «its», ставили «also» в конце предложений, непоследовательно использовали дефисы и чередовали британское и американское написание одних и тех же слов.

Для более систематического анализа авторы сформировали базу данных из 34 000 участников трёх криптографических рассылок за 1992−2008 годы, отфильтровали тех, кто публиковался реже 10 раз и никогда не обсуждал электронные деньги, — и получили пул из 620 кандидатов с общим объемом 134 308 сообщений.

Последовательно применяя фильтры по орфографическим признакам Сатоши — британское написание, путаница с «it's/its», завершение предложений словом «also», специфические ошибки с дефисами — авторы сузили круг с 620 до восьми человек.

Единственным, кто соответствовал всем критериям одновременно, оказался Бек.

Кроме того, выяснилось, что Бек и Сатоши допустили 67 из 325 зафиксированных ошибок в использовании дефисов — вдвое больше, чем у следующего по этому показателю кандидата.

Среди поведенческих совпадений Карриру отмечает следующее: Бек исчез из активного обсуждения криптографии именно в тот период, когда Сатоши вел переписку с разработчиками биткойна (2008−2011), а появился на форуме Bitcointalk в тот же день, когда аргентинский криптограф Серхио Демиан Лернер опубликовал исследование, раскрывающее размер состояния Сатоши. Кроме того, в 2015 году, во время спора о размере блока в сети биткоина, Сатоши после четырехлетнего молчания неожиданно появился в переписке разработчиков с позицией, которая совпадала с позицией Бека, и использовал ту же терминологию. Впрочем, нет никаких доказательств, что это был действительно настоящий Сатоши.

Журналист также обращает внимание на потенциальное невольное признание: во время встречи в Сальвадоре, когда Карриру процитировал слова Сатоши «я лучше умею программировать, чем говорить», Бек перебил его и ответил от первого лица — в форме, которая, по мнению журналиста, подразумевала авторство цитаты.

После того, как ему на это указали, Бек отрицал какую-либо связь.

Анализ, проведенный лингвистом Флорианом Кафиеро, дал неоднозначный результат: Бек занял первое место, однако разница между ним и вторым кандидатом, Хэлом Финни, оказалась статистически незначимой, а общий результат эксперт назвал неубедительным.

Что утверждает Бек и почему эта версия остается лишь версией

Адам Бек более шести раз в ходе встречи в Сальвадоре отрицал свою причастность к созданию биткойна. По его словам, все обнаруженные совпадения являются случайностью: он действительно обладает соответствующей технической подготовкой и разделяет идеологию Сатоши, однако это ничего не доказывает.

Единственным неопровержимым доказательством личности Сатоши в криптосообществе считается перемещение монет из кошельков, которые он контролировал в самом начале существования биткоина. Ни одного такого движения зафиксировано не было.

Бек также ссылается на письма, которые он предоставил суду в Лондоне по делу против австралийского самозванца Крейга Райта: из этих писем следует, что в августе 2008 года Сатоши связался с Беком как с независимым автором, чтобы уточнить цитирование его научной работы. Если письма подлинные, это снимает подозрения с Бека. Однако Карриру предполагает, что письма могли быть составлены самим Беком для себя — в качестве заранее подготовленного алиби, и указывает, что Бек отказался предоставить метаданные этих писем, которые подтвердили бы или опровергли их подлинность.

Предыдущие расследования и другие подозреваемые

Личность Сатоши Накамото остается неустановленной на протяжении 17 лет с момента представления биткойна миру в октябре 2008 года. За это время более 100 человек выдвигались в качестве возможных кандидатов.

Наиболее серьезные предварительные версии следующие:

В 2014 году журнал Newsweek установил личность японско-американского инженера Доси Накамото из Калифорнии — тот категорически отрицал какую-либо связь с биткойном.

В 2015 году The New York Times и другие издания обратили внимание на американского компьютерного ученого венгерского происхождения Ника Сабо, который в 1998 году разработал концепцию «bit gold» — прямого предшественника биткоина. Впрочем, последующие публичные дискуссии выявили пробелы в его технических знаниях о биткоине.

Программист и активист по защите конфиденциальности Хал Финни — человек, совершивший первую в истории транзакцию с биткойном, — также долгое время числился среди главных подозреваемых. Он умер в 2014 году. Алиби, которое делает версию с Финни проблематичной: в апреле 2009 года он был сфотографирован на соревнованиях по бегу на 10 миль в то же время, когда Сатоши вел активную переписку.

Еще один кандидат — инженер и защитник прав на неприкосновенность частной жизни Лен Сассаман — скончался в 2011 году.

Документальный фильм HBO «Money Electric» (2024) сосредоточился на канадском разработчике Питере Тодде, опираясь на одно сообщение на форуме Bitcointalk 2010 года. Тодд предоставил фотографии, подтверждающие его пребывание в других местах в те дни, когда Сатоши публиковал сообщения.

Крейг Райт, австралийский предприниматель, сам много лет утверждал, что он и есть Сатоши, — и даже представил в суд «доказательства» этого. В 2024 году британский суд признал эти утверждения сфабрикованными.

Адам Бек ранее также упоминался в числе подозреваемых — в частности, в видеоанализе 2020 года, опубликованном анонимным автором на YouTube-канале «Barely Sociable».

Почему так хотят узнать, кто такой Сатоши?

Вопрос о личности Сатоши приобретает дополнительный смысл в связи с тем, что, по общим подсчетам, он добыл около 1,1 миллиона биткойнов в первые месяцы существования сети. Кошельки, связанные с Сатоши, не проявляли активности с момента запуска сети.

Статья в The New York Times — это самое подробное и наиболее методологически обоснованное журналистское расследование личности Сатоши Накамото на сегодняшний день. Однако даже несмотря на наличие сотен текстовых совпадений, хронологических параллелей и отказа предоставить метаданные писем, оно по-прежнему представляет собой совокупность косвенных свидетельств.

Если эта версия верна, это означает, что человек, создавший финансовую систему стоимостью более 2,4 триллиона долларов, 17 лет успешно скрывался под псевдонимом, параллельно играя одну из ключевых ролей в развитии той самой системы. Если нет — это очередной наглядный пример того, насколько сложно опровергнуть тщательно построенный миф даже с помощью самых современных аналитических инструментов.